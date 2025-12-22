Nakayama sostiene que existen ministros que deben ser sustituidos

Tras cumplirse casi la mitad del periodo de mandato del presidente Santiago Peña, el senador Eduardo Nakayama apuntó que urgen cambios en varios sectores claves para el buen funcionamiento del país y que se encuentran con una floja gestión.

“Cuando se pasa la mitad del periodo de mandato del presidente de la República, Santiago Peña, el Gobierno debería dar algunas señales de cambios, que hasta ahora son muy pocos los que se hicieron y no tuvieron mucha relevancia”, indicó el parlamentario.

A continuación, señaló: “La ciudadanía espera mucho más, especialmente de la gestión de varias empresas públicas, principalmente Petropar, que es la que más pierde, 34 millones de dólares en el 2024 e incrementándose esa pérdida, que para este año, seguramente van a ser mayor”.

Apuntando a los resultados, el legislador considera que debería cambiarse al presidente de Petropar Eddie Jara, además de todos los escándalos que están en torno a él.

“Lo mismo diría con el presidente del Indert, aunque el presidente de la República ya le dio todo su respaldo a Francisco Ruiz Díaz”, expresó.

“Después considero que hay otros ministerios que han tenido un desempeño flojo, insuficiente y que pueden mejorar, como es el de Salud. Fueron muchas las quejas que hemos recibido a lo largo del año”, sostuvo Nakayama.

Y agregó: “Creo que no se ha fortalecido el sistema público de salud y cada vez más estamos dependiendo de las tercerizaciones. El Estado paraguayo está pagando por servicios que deberían costar hasta cuatro veces menos.

Una cadena de inhibiciones

Sobre las declaraciones del presidente Peña, donde niega la presencia de Horacio Cartes en la reunión secreta con los ministros de la Corte, luego de que anteriormente confirmara la presencia del presidente del Partido Colorado, el senador manifestó que cree en la primera versión

“Esa segunda versión no me ha convencido para nada, sobre todo porque los ministros de la Corte tampoco han desmentido la presencia de Horacio Cartes, que es lo que generó mayor malestar en la opinión pública”.

Seguido explicó: “La gravedad de esta reunión, que efectivamente se dio, es que involucró al presidente del Partido Colorado, que es una persona que tiene muchas causas pendientes con la justicia. Pero no solo eso, sino que él también figura como denunciante de otras causas".

“Entonces, esos ministros deberían inhibirse, esto podría generar una cadena de inhibiciones, incluso de nulidades, en relación con eventuales fallos que pudieron salir de parte del máximo tribunal de justicia”, finalizó.