Inconsistencias en DD.JJ. de Eddie Jara ameritan investigación penal, según Nakayama

La Contraloría detectó graves inconsistencias en la declaración jurada de Eddie Ramón Jara Rojas, presidente de Petropar, como viáticos sin registros migratorios, depósitos en efectivo sin respaldo en sus cuentas bancarias e incluso transferencias periódicas desde cuentas de la petrolera estatal a su cuenta del Banco Basa.

Además, el titular de Petropar tiene un nivel de gastos que supera ampliamente sus ingresos formales, según el organismo de control.

Estos hechos ameritan una investigación penal por parte de la Fiscalía, algo que hace tiempo legisladores de la oposición denuncian, como también que Petropar es la empresa pública que más pierde, según expresó Eduardo Nakayama, senador del Partido de la Libertad.

“Todo esto que están diciendo que bajamos el combustible y de más no es más que una muestra de populismo por parte del Gobierno, donde realmente le hace pagar al resto de los ciudadanos paraguayos, incluso a los que no tienen vehículos y a los que no usan combustible hacen pagar el subsidio a Petropar”, sostuvo.

Pérdidas en Petropar

Según datos que citó Nakayama, Petropar el año pasado perdió US$ 34 millones y este año probablemente cierren por encima de los US$ 40 millones de pérdida.

“El presidente Eddie Jara realmente no guarda un miligramo de ética, porque en una situación similar de estar al frente de una empresa perdidosa como Petropar, los ánimos que debería hacer es guardar cierto decoro; sin embargo, él lo que nos ha demostrado en todo este tiempo es que a él le importa poco y nada la petrolera estatal, se ha pasado viajando con lujos donde ni siquiera se ha podido demostrar muy bien la aplicación de sus viáticos”, recordó.

Entre los viajes que se le adjudican a Eddie Jara, titular de Petropar, existen varios que en los que no se adjuntaron los documentos respectivos, así como también hay sospechas graves de desvíos, incluso de autoasignaciones y de transferencias realizadas directamente de la cuenta de Petropar a cuentas particulares de él.

Desde la Cámara de Senadores insistirán este miércoles en la necesidad de transparentar las gestiones de algunos de los principales referentes del gobierno de Santiago Peña, además del de Eddie Jara, el de Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra (Indert), cuestionado por la venta a precios irrisorios de tierras en inmediaciones del puente del Corredor Bioceánico, en Carmelo Peralta.

Lujos de Eddie Jara

Los constantes gastos lujosos de Eddie Jara se hicieron públicos, ya que una gran parte los comparte en sus redes sociales o a través de su pareja, la diputada Johana Vega.

Eddie Jara, junto a su novia, la diputada cartista Johana Vega, viajó a Cancún para una boda en septiembre último. También envió arreglos florales a la Cámara de Diputados el día del cumpleaños de la legisladora que coparon casi todo el pleno. También la propia diputada realizó un lujoso y pomposo festejo de cumpleaños en octubre de este año.

El ente de control detectó pagos de viáticos por más de G. 103 millones otorgados por Petropar a Jara para supuestos viajes oficiales al exterior que no cuentan con registros de salida ni de entrada al país. Los desembolsos corresponden a resoluciones firmadas entre 2016 y 2024, con destinos como Bolivia, Uruguay, Argentina, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Al contrastar esta información con los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, la CGR constató que no existen registros migratorios que respalden esos viajes.

Uno de los viajes a Emiratos Árabes Unidos aparentemente se realizó un mes antes de la firma del contrato con la firma catarí Doha Holding, ligada a Alejandro Domínguez Pérez, que hasta la fecha no ha entregado una sola gota de gasoíl.

Transferencias a cuentas de Eddie Jara

La CGR también detectó depósitos en efectivo por G. 1.001 millones en cuentas de Eddie Jara en los bancos Itaú y Basa, montos que no guardan relación con salarios, viáticos ni ingresos declarados ante la administración tributaria.

También la Contraloría encontró transferencias mensuales ordenadas por Petropar desde su cuenta en el Banco Itaú a favor de Eddie Jara, acreditadas en su cuenta del Banco Basa, por un monto total de G. 496 millones. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, los depósitos de G. 20 millones en la cuenta del funcionario fueron recurrentes, además de una operación excepcional de G. 36,7 millones.

El informe también destaca la identificación de acreditaciones y débitos puntuales de alto valor en la cuenta de Eddie Jara en el Banco Itaú, que incluyen operaciones por G. 890 millones, G. 433 millones y G. 600 millones, realizadas en plazos breves y sin documentación que permita establecer su causa o destino patrimonial.

Entre 2023 y 2025, la Contraloría identificó erogaciones por más de G. 3.099 millones, frente a salarios verificados por G. 1.136 millones, lo que deja un déficit acumulado cercano a G. 1.963 millones, que “indicaría la existencia y acreditación de otras fuentes de financiamiento de origen desconocido o aún a determinar”, según la CGR.