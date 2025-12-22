Seguiré luchando por espacios de poder, dice diputada

“Como mujer considero que es un retroceso porque anteriormente era el 33 por ciento y después se pasó a 50 por ciento para la paridad. Ahora es 20 por ciento, que es el mínimo”, dijo la legisladora liberal María Constancia Benítez.

Agregó que a nivel país los convencionales indicaron que si se mantiene la paridad se “llenan” las listas con mujeres que no aportan ni un solo voto, solo para respetar la paridad.

Lea más: Celeste Amarilla responde a Fleitas tras eliminación de paridad en el PLRA

“A nivel país pidieron porque argumentan que no pueden llegar a mitad y mitad y completan la lista con mujeres que no les gusta la política y no aportan ni un voto. Esa era la preocupación de los candidatos”, manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sede del PLRA amaneció empapelada en protesta luego de la convención extraordinaria

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Instó a sus pares a involucrarse más en la política para ocupar los cargos con votos directos.

“Es un retroceso, pero seguiremos luchando para ocupar nuestro espacio”, dijo Benítez.