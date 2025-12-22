Celeste Amarilla responde a Fleitas tras eliminación de paridad en el PLRA

La eliminación de la paridad obligatoria en las listas de candidatos a cargos plurinominales en las elecciones internas del PLRA se concretó ayer, durante la convención extraordinaria en la ciudad de Coronel Oviedo.

Con la decisión adoptada por la convención, se redujo al 20% el porcentaje mínimo de inclusión de mujeres en las listas plurinominales, tal y como lo establece el Código Electoral, cuando antes de esta decisión, la obligatoriedad era del 50% en las internas partidarias.

El presidente del partido, Hugo Fleitas, defendió esta decisión e incluso sostuvo que “no se vio ningún resultado positivo que aliente la participación de las mujeres” con la obligatoriedad del 50%, pese a que el PLRA solamente compitió una vez con este sistema en el 2023.

“Esto no es absolutamente nada en contra de las mujeres, en general las mujeres que ocupan espacios electivos están a favor de esta decisión porque ellas no necesitaron de ningún favor o imposición para llegar a esos espacios. Un pequeño sector dice que esto es un retroceso, pero la gran mayoría pensamos diferente”, aseguró.

Las declaraciones de Fleitas generaron la reacción de la senadora Celeste Amarilla, quien criticó al titular del PLRA, acusándolo de estar encandilado por cuestionadas figuras del liberalismo, conocidos como “liberocartistas” por su cercanía con el movimiento colorado oficialista.

“Ahhh ¡¿no viste nada?, ¿y yo?, estúpido!, ¿qué más tengo que hacer para que me veas? ¿Y a Fiorella tampoco? ¿Y a las anteriores tampoco? Seguro que el trabajo de Edgar López te encandila y no te deja ver o la gordura de Dionisio nos tapa…. ¡Atrevido!, ¡no mereces estar presidiendo el Partido Liberal por el que mi padre, mi hermano, mi esposo y yo fuimos presos!!!”, escribió en su cuenta de la red social X.

“Sísifos de la política”

La senadora también dijo que son “los Sísifos de la política”, haciendo alusión al mito griego que se utiliza como la metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre o la filosofía del absurdo, ya que fue un rey castigado por el dios griego Ares a empujar una gran piedra redondeada desde la base de una montaña hasta su cima para, una vez allí, ver cómo esta caía rodando de nuevo hasta el punto de partida y volvía a buscar la piedra para repetir el proceso, por toda la eternidad.

“Somos las Sísifos de la política, pero alguna vez vamos a soltar esa piedra y aunque nos aplaste a nosotras, se llevará consigo a muchos inútiles soberbios y estúpidos dirigentes que llevaron al partido al peor lugar en su historia”, expresó la legisladora.

Fleitas, tras la aprobación de la eliminación de la paridad, prometió dialogar con cada una de las mujeres del partido que hoy están molestas por la decisión, pero insistió en que la contundencia de la votación es demasiado importante, ya que votaron a favor de esta decisión 292 de los 295 participantes de la convención.