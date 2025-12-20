Ever Villalba advierte “retroceso histórico” en el PLRA ante posible eliminación de paridad

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Hugo Fleitas, realiza este domingo su convención extraordinaria en Coronel Oviedo y el objetivo del encuentro sería el de eliminar la paridad de hombres y mujeres en la lista de precandidatos a concejales municipales con miras a los comicios 2026.

Al respecto, el senador Ever Villalba apuntó que “aparentemente hay una mayoría que quiere retroceder en el avance histórico” que logró el partido, algo que también consideró como “grave”, ya que el proceso electoral ya se encuentra en curso.

Asimismo, apuntó que Fleitas y su dirigencia podrían “exponer” a los candidatos liberales con una modificación por el riesgo de impugnaciones o presentaciones de nulidad de las listas.

“Uno de los puntos que quieren tocar es la forma de elegir presidentes y vicepresidentes de los comités; quieren borrar con el codo lo que escribieron con la mano”, agregó.

Eliminar paridad “para cumplir acuerdo con Buzarquis”

Según Villalba, esta modificación planteada dentro del PLRA es “porque quieren cumplir un acuerdo que tienen con los Buzarquis”, ya que de momento la vicepresidencia primera debe ser ocupada por una mujer, y “a menos que se autoperciba”, uno de los políticos no podría ocupar ese cargo.

“Buzarquis en todas las internas empieza con un equipo, sigue con otro y termina con otro. Durante un campeonato digo que voy a definir por puntos quién va a ser campeón y ahora digo que va a ser por una final; a mitad de camino se cambian las reglas de juego. Eso no se puede”, puntualizó.

Otro punto que mencionó el liberal es que si las candidaturas no se ajustan a la paridad, el Partido Colorado “no va a perder la oportunidad de ganar por walkover”.

Finalmente, aseguró que existe una conducción “mediocre e irresponsable” del PLRA, ya que esta situación demuestra, a su criterio, que no hubo un asesoramiento.

