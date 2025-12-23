SPP exige respeto a periodistas tras comentarios demeritorios de Peña

En una entrevista reciente, el presidente Santiago Peña opinó que existe una “barrera” entre los cronistas periodísticos de calle o “noteros” y los presentadores de estudio, una afirmación que fue interpretada por varios trabajadores de medios como una insinuación de que reporteros como los que cubren diariamente la Presidencia de la República no están a la altura de ese rol.

Las expresiones del presidente Peña generaron respuestas de reproche de parte del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), que en un comunicado afirmó que las afirmaciones del mandatario “desmerecen el profesionalismo” de los periodistas encargados de cubrir las actividades presidenciales.

En conversación con ABC Cardinal este martes, Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas, dijo que las recientes expresiones del presidente Peña se suman a otros hechos y denuncias sobre obstáculos y malos tratos a comunicadores de parte de la escolta presidencial, entre ellos un reciente intento por parte del jefe de la guardia del presidente de impedir que una reportera de ABC Color haga una pregunta.

“Fue un cúmulo de situaciones que llevaron a que nos manifestemos para plantear a la Presidencia la necesidad de ajustar sus mecanismos de comunicación”, dijo Ortiz.

“Tratar de menos el trabajo del periodista”

Sobre las expresiones del presidente con respecto a los “noteros”, el representante del SPP señaló que “el notero, como dice el presidente, cumple un rol de canal entre la principal figura del Poder Ejecutivo y la ciudadanía”, y argumentó que el presidente “no puede sostener que no hay noteros lo suficientemente formados o que no pueden cumplir con el rol de transmitir la información de Presidencia”.

“Si el presidente quería entrevistarse con gente más famosa o tiene más horas de pantalla, hubiera dicho eso, pero tratar de menos el trabajo del periodista que está día a día en la calle y tiene un conocimiento importante de la realidad nos pareció que no está bien”, subrayó.

Insistió en que el presidente Peña tiene derecho a reunirse con figuras periodísticas “representativas de un medio” como los presentadores de más alto perfil si así lo desea, pero reiteró que la insinuación de que los cronistas que cubren la Presidencia – que están expuestos a obstáculos e incluso agresiones físicas de parte de la escolta presidencial - no están a la altura de entrevistarlo causa molestia en el gremio.

“Los colegas que están ahí tienen que ser respetados y tienen derecho a escuchar respuestas serias a las preguntas que hacen”, añadió.

Peña “tiene un problema de comprensión”

Ortiz señaló que la Presidencia tiene la obligación de garantizar el acceso a la información “a todos los sectores, no solo a los cinco o seis medios con los que (el presidente Peña) quiere hablar”.

Y puso en duda la capacidad del presidente Peña de determinar cuáles periodistas están a la altura para cubrir la Presidencia debido a que el mandatario “tiene un problema de comprensión de la labor de la prensa” y en el pasado ha atacado a cronistas por la línea editorial de sus medios.

“Hace meses señalaba a un periodista de ABC como si estuviera hablando con Natalia Zuccolillo (directora de ABC Color) para hacerle responsable de la línea editorial del medio”, recordó Ortiz. “Cuando le conviene, no comprende que el periodista no es representante de la línea editorial de su medio”.

Concluyó diciendo que considera “peligroso” que el presidente Peña se apoye en su percepción de una supuesta falta de especialización de los cronistas para evitar hablar con la prensa.