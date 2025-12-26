Bachi advirtió a Peña de masiva rabona de funcionarios públicos

Antes del cierre del periodo ordinario, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de declaración que insta al Ejecutivo declarar feriado el próximo 2 de enero, iniciativa impulsada por el propio presidente del Congreso.

El titular de la Cámara Alta defendió la propuesta señalando que responde a una costumbre social que en Año nuevo todos van al interior, comparten con la familia, es turismo interno, razón por la cual cree que el Presidente debe reflexionar.

“Hay que ver quién viene a trabajar ese viernes año nuevo, ¿verdad? Entonces, ni los funcionarios públicos van a venir, entonces creo que es un momento ideal (para el feriado), cae viernes, por una cuestión, no sé, del calendario, entonces sería óptimo que también el presidente consulte con su almohada y declare para bien de la mayoría”, dijo el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez en su momento.

Lea más: ¿Feriado para el 2 de enero? Peña tiene una opinión sobre el pedido del Senado?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque Peña dijo que la medida “no sería factible”, Núñez afirmó en ese momento que no creía que el mandatario haya cerrado la puerta: “No me pareció determinante. En su momento, hablaremos con él y, si no lo declara, tampoco termina el mundo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El legislador remarcó que incluso sin decreto, el Legislativo no tiene herramientas para liberar a los funcionarios ese día: “Ya remitimos el proyecto. Ahora queda en la cancha del Ejecutivo”, dijo en su momento, descartando toda posibilidad de liberar a los funcionarios demostrando su falta de control al funcionariado como titular del Congreso.

El proyecto de declaración confrontó incluso con la posición del Poder Ejecutivo. Argumentaron razones económicas, turísticas y sociales, apoyándose en las facultades de la Ley N.º 7544/2025, que permite al Ejecutivo establecer feriados especiales.