Senaduría vitalicia: constitucionalista rechaza proyecto de “Bachi” y niega “muerte política”

El senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso Nacional, presentó un proyecto de ley que busca reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional, que establece la senaduría vitalicia para los expresidentes de la República electos democráticamente.

La iniciativa podría beneficiar a los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, quienes se postularon y fueron electos como senadores, pero no llegaron a asumir sus bancas. También alcanzaría al expresidente Mario Abdo Benítez.

En la exposición de motivos, el senador Núñez sostiene que la senaduría vitalicia es una “distinción y no una condena a la muerte política de los expresidentes”.

Constitucionalista cuestiona la iniciativa

El abogado constitucionalista Pablo Villalba Bernié expresó su desacuerdo con el proyecto y afirmó que, desde el punto de vista técnico, el artículo 189 de la Constitución es claro al establecer que los expresidentes deben desempeñarse como senadores vitalicios.

Asimismo, rechazó el argumento de que dicha figura implique una “muerte política”.

“Toda esa argumentación de que tienen que pasar a ser senadores activos para estar presentes en el Congreso, son cosas que ya las pueden cumplir hoy en día. No significa que se desvinculen de la política”, indicó.

El sentido histórico de la senaduría vitalicia

Villalba Bernié recordó que la creación de la senaduría vitalicia deriva de un acuerdo alcanzado durante la Convención Constituyente de 1992, en un contexto marcado por la salida de la dictadura de Alfredo Stroessner.

“Lo que se buscaba era que no sea reelecto como presidente de la República, pero que no se desvincule de la política. Está dentro del Congreso. No tiene voto, pero sí tiene voz”, explicó.

Según el constitucionalista, esta figura fue pensada precisamente para evitar la perpetuación en el poder, sin excluir a los expresidentes del debate político e institucional.

La vía correcta para modificar la Constitución

El especialista también advirtió que cualquier intento de alterar el alcance de la senaduría vitalicia no debería realizarse mediante una ley ordinaria, sino a través de una enmienda constitucional.

“Cuando la normativa es tan clara, lo que corresponde no es modificar el marco constitucional por ley, sino modificar por los contornos constitucionales. Creo que cuando se va a realizar una modificatoria como la que plantean, no la deberían hacer por ley porque no es el camino adecuado, sino a través de una enmienda constitucional”, declaró.

No obstante, consideró que una reforma constitucional resulta difícil en el contexto actual y señaló que, “ante la chatura de nuestra clase política actual”, avanzar en ese camino aparece como una opción compleja.