Sesión extra para tratar conflicto con hoteleros

Estos acusan al jefe municipal de que actúa arbitrariamente y que pone en riesgo la economía local justo antes del inicio del verano.

Lea más: Bares de San Bernardino, desesperados por no saber si podrán trabajar este verano

El presidente de la Junta Municipal, Ramón Silvestre Paiva (ANR), convocó a sesión extraordinaria que tiene como único punto tratar el dictamen de la Comisión de Legislación que analizó la resolución Nº 830/25 que ampliaba el artículo 1 de la Ordenanza Nº 24/24 y sus modificaciones donde se establece el uso de suelo en San Bernardino y que tiene en jaque a los hoteleros y comerciantes locales.

Lea más: San Bernardino: apuntan a “vecinos poderosos” por bloqueo de movida nocturna en anfiteatro

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esto, debido a que hasta la fecha no se firmaron los contratos de alquiler con los bares que operan en el Anfiteatro José Asunción Flores, pese a que una ordenanza vigente autoriza su funcionamiento hasta las 5:00 en la temporada alta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la sesión, la Cámara de Comercio de San Bernardino -que aglutina a los principales afectados por la falta de contratos- anuncia una conferencia de prensa para las 10:00.