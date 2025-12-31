Peña promulga ley de Presupuesto de Gastos de la Nación para 2026

Este miércoles el presidente Santiago Peña anunció en redes sociales que promulgó la ley del Presupuesto General de la Nación para 2026, un anuncio hecho pocas horas antes de la llegada del nuevo año.

“Promulgué la Ley del Presupuesto General de la Nación 2026, fruto del trabajo conjunto con el Congreso Nacional. Este presupuesto refleja nuestro compromiso de poner en primer lugar a los paraguayos que más lo necesitan. Estamos decididos a sacar el país adelante. Y juntos, lo vamos a lograr”, reza un mensaje publicado por el presidente Peña en la red social X poco después de las 17:30 de hoy.

El pasado 2 de diciembre, la Cámara de Diputados sancionó y remitió al Poder Ejecutivo una versión del proyecto de ley proveniente del Senado, que introdujo modificaciones al plan original del Ejecutivo, aumentando en 56 millones de dólares el presupuesto para 2026.

Presupuesto de casi 19.000 millones de dólares

La versión del Presupuesto General aprobada por el Congreso y promulgada hoy por el presidente Peña asciende a 149,61 billones de guaraníes (casi 19.000 millones de dólares).

Entre las modificaciones aprobadas por el congreso con respecto al proyecto inicial del Presupuesto General figuran incrementos para el Ministerio de Salud Pública por 95.300 millones de guaraníes, un incremento de unos 17.000 millones para el Ministerio de Educación y Ciencias o un aumento de 10.000 millones para el Tribunal Superior de Justicia Electoral.