Con frondoso prontuario, precandidata de Lambaré promete transparencia

En la explanada de la Municipalidad de Lambaré se realizó un acto político partidario del movimiento Fuerza Republicana, en el que estuvo presente el exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez y en el que se oficializó el apoyo del movimiento a la precandidata a la intendencia, Carolina González, quien antes era cartista.

González es actual concejala de Lambaré, esposa del exdiputado Orlando Arévalo, quien renunció a su curul de la Cámara de Diputados tras filtrarse chats con el difunto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en los que presuntamente negociaban favores para blanquear o favorecer a magistrados procesados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el cual Arévalo presidió.

Tanto González como Arévalo y la hija de ambos, Gloria Arévalo González, fueron denunciados ante la Fiscalía por lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión, entre otros, a raíz de una denuncia realizada por una empresaria del sector de la construcción debido al incumplimiento de pagos por parte de la familia Arévalo en la construcción de una mansión en Lambaré, ya que no se le habría abonado G. 400 millones del total de más de G. 2.000 millones que costó la casa. Además, también son investigados por la Fiscalía en el caso de fraude en el ingreso a Institutos de Formación Docente.

Sin embargo, la precandidata dio un recio discurso en el que aseguró que van a “limpiar” la corrupción de la Municipalidad de Lambaré de llegar a ser electa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: escrachan a Orlando Arévalo en un centro comercial capitalino

“Doctor Hugo Velázquez, líder del movimiento Fuerza Republicana, agradezco esta posibilidad que me brindas, me estás brindando la posibilidad de poder recuperar nuestra ciudad, limpiar Lambaré, no solamente de la basura, sino que de la corrupción que se instaló y que quiere venir a quedarse”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Responsabilidad “ética”

En otra parte de su discurso, aseguró que quieren una Lambaré en condiciones para cada ciudadano, lo cual “no es una cuestión de colores, sino que es una cuestión de ética, de moral y de compromiso con la ciudad lambareña”.

El 22 de abril, el Ministerio de Educación y Ciencias anunció la anulación de casi la mitad de los exámenes de ingreso para institutos de formación docente realizados a principios de ese mes, ante sospechas de fraude.

Carolina González, esposa del exdiputado colorado cartista Orlando Arévalo, tiene vínculos con tres de los 28 centros de formación docente investigados y preside la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay.

Lea más: La ostentosa fiesta de 15 años de la hija de Orlando Arévalo

ABC Color tuvo acceso a supuestas conversaciones de WhatsApp en las que la concejala González habría filtrado respuestas de los exámenes.

Además, la Fiscalía inició una causa para investigar el origen de los fondos utilizados para la construcción y remodelación de una lujosa mansión en Lambaré, cuyo costo ascendería a G. 2.400 millones, al igual que la Contraloría General de la República también realiza un examen de correspondencia de los bienes y declaraciones juradas del matrimonio.