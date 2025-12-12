Video: escrachan a Orlando Arévalo en un centro comercial capitalino

La abogada y reconocida activista de la lucha contra la corrupción, María Esther Roa, escrachó al exdiputado Orlando Arévalo, investigado por lavado de dinero y a su esposa la concejal Carolina González, quienes se encontraban en un centro de compras.
La activista se acercó a ellos y los grabó con su celular. Aprovechó para recordarle a los presentes quién es Arévalo.
“Orlando Arévalo, la inmisericorde justicia hace que cuando uno sale para relajarse se encuentre con personas que tienen en cuenta con la justicia. A lo mejor, a lo mejor la gente no sabe quién es Orlando Arévalo. Orlando Arévalo fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, manifestó.
Agregó que la Fiscalía no tuvo el coraje de allanar su casa para saber si realmente ahí se negociaba o no el blanqueo de jueces y fiscales “que socavan nuestra democracia republicana”.
Agregó que este es el momento cuando la ciudadanía tiene que pasar la cuenta. “Si la justicia se calla, que no se calle la gente”, manifestó.
“Hoy tenemos que hacer el esfuerzo de que esto no quede en vano, por nuestros hijos, por aquellas personas que quieren una justicia independiente en donde no se trancen el blanqueo de jueces y fiscales, aquí les presento y bueno en donde vayan que no tengan paz”, remarcó.
Finalmente, lamentó que “falta mucho por recorrer todavía en Paraguay, pero estas iniciativas ciudadanas nos permiten saber que en aquellos lugares donde están algunas personas, ahí está”.
El investigado por lavado de dinero se acercó para regalar unos chocolates a quien lo estaba escrachando, pero ella no aceptó.
Principales causas de su investigación
- Tráfico de influencias y chats filtrados: el escándalo se originó por la difusión de mensajes de texto (chats) que lo vincularían con una red de tráfico de influencias, donde supuestamente se discutían decisiones judiciales y fiscales. Estos hechos llevaron a su renuncia como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y a su expulsión de la Cámara de Diputados.
- Enriquecimiento ilícito: la Fiscalía inició una causa para investigar el origen de los fondos utilizados para la construcción y remodelación de una lujosa mansión en Lambaré, cuyo costo ascendería a G. 2.400 millones. La Contraloría General de la República también realiza un examen de correspondencia de sus bienes y declaraciones juradas.
- Denuncias de constructora: la representante de la empresa constructora encargada de la mansión denunció a Arévalo, a su esposa e hija por presunta estafa y solicitó su imputación.
- Fraude en examen de formación docente: el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) presentó una denuncia penal contra su esposa, Carolina González (concejala de Lambaré), por supuesta participación en un fraude en el examen de admisión para formación docente, caso que también se vincula a Arévalo a través de chats comprometedores.
- Supuesto título falso de abogado: existe una denuncia anterior por un presunto título falso de abogado, aunque este caso ha tenido diversos avatares judiciales.