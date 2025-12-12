Video: escrachan a Orlando Arévalo en un centro comercial capitalino

La abogada y reconocida activista de la lucha contra la corrupción, María Esther Roa, escrachó al exdiputado Orlando Arévalo, investigado por lavado de dinero y a su esposa la concejal Carolina González, quienes se encontraban en un centro de compras.

La activista se acercó a ellos y los grabó con su celular. Aprovechó para recordarle a los presentes quién es Arévalo.

“Orlando Arévalo, la inmisericorde justicia hace que cuando uno sale para relajarse se encuentre con personas que tienen en cuenta con la justicia. A lo mejor, a lo mejor la gente no sabe quién es Orlando Arévalo. Orlando Arévalo fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, manifestó.

Agregó que la Fiscalía no tuvo el coraje de allanar su casa para saber si realmente ahí se negociaba o no el blanqueo de jueces y fiscales “que socavan nuestra democracia republicana”.

Agregó que este es el momento cuando la ciudadanía tiene que pasar la cuenta. “Si la justicia se calla, que no se calle la gente”, manifestó.

“Hoy tenemos que hacer el esfuerzo de que esto no quede en vano, por nuestros hijos, por aquellas personas que quieren una justicia independiente en donde no se trancen el blanqueo de jueces y fiscales, aquí les presento y bueno en donde vayan que no tengan paz”, remarcó.

Finalmente, lamentó que “falta mucho por recorrer todavía en Paraguay, pero estas iniciativas ciudadanas nos permiten saber que en aquellos lugares donde están algunas personas, ahí está”.

El investigado por lavado de dinero se acercó para regalar unos chocolates a quien lo estaba escrachando, pero ella no aceptó.

Principales causas de su investigación