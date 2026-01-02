Política
02 de enero de 2026 - 10:54

Mercosur inicia negociaciones con Vietnam para acuerdo comercial

Rubén Ramírez, canciller nacional.
Rubén Ramírez, canciller nacional.Juan Pablo Pino

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados partes del Mercosur, y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam acordaron el inicio de las conversaciones para negociar un Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) compatible con las normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio, se informó desde la Cancillería a cargo de Rubén Ramírez.

Por ABC Color

Con esto, se busca promover la expansión del comercio mediante la eliminación de aranceles y abordar medidas no arancelarias para facilitar un acceso efectivo a los mercados y asegurar que los flujos comerciales reflejen el potencial de sus economías.

El Mercosur y Vietnam están ultimando los Términos de Referencia que definen el alcance y la estructura del eventual pacto, incluyendo las áreas que se cubrirán, considerando sus respectivas sensibilidades y prioridades de desarrollo.

Esta negociación constituye un hito en el fortalecimiento de los vínculos entre el Mercosur y Vietnam.