Mercosur inicia negociaciones con Vietnam para acuerdo comercial

Con esto, se busca promover la expansión del comercio mediante la eliminación de aranceles y abordar medidas no arancelarias para facilitar un acceso efectivo a los mercados y asegurar que los flujos comerciales reflejen el potencial de sus economías.

El Mercosur y Vietnam están ultimando los Términos de Referencia que definen el alcance y la estructura del eventual pacto, incluyendo las áreas que se cubrirán, considerando sus respectivas sensibilidades y prioridades de desarrollo.

Esta negociación constituye un hito en el fortalecimiento de los vínculos entre el Mercosur y Vietnam.