Jubilados municipales pasaron el año sin cobrar todos sus haberes

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), cuyo titular es el imputado Venancio Díaz Escobar, informó que comenzó el 2026 con una deuda de G. 13.622 millones de parte de los intendentes, por lo cual asegura que no puede honrar los haberes jubilatorios de los adultos mayores.

Según los datos, existe una deuda de G. 4.744 millones que se llegó a través de acuerdos bilaterales con los intendentes, pero que se sigue sin honrar a la fecha.

En cuanto a la cifra de los municipios del interior del país, la deuda es de G. 4.081 millones, mientras que los municipios del departamento Central adeudan G. 2.573 millones a la Caja Municipal de Jubilaciones.

Un capítulo aparte tiene la Municipalidad de Asunción, a cargo ahora del cartista Luis Bello. Según los datos, la Comuna adeuda el mes de diciembre del 2025, unos G. 3.000 millones, pero existe una deuda histórica de G. 32 mil millones que la Municipalidad de Asunción sigue sin saldar, por lo cual la Caja de Jubilaciones asegura que está en quiebra técnica y no puede cubrir mensualmente con el pago de los haberes a sus asociados.

El pasado 22 de diciembre, la Municipalidad de Asunción abonó G. 16.500 millones a la Caja jubilatoria mediante los fondos obtenidos en el último préstamo y parte de los recursos municipales propios.

Con ese dinero, se pudo pagar a los jubilados por los meses de julio y agosto, y el aporte extraordinario (aguinaldo). Se pagó también de manera parcial el mes de setiembre y se adeuda la totalidad de los meses de noviembre y diciembre.

Proyecciones para el 2026

La Caja de Jubilaciones también anunció que tiene una proyección de recaudar G. 42.393 millones para el primer semestre del año. Sin embargo, depende del pago puntual de los municipios por lo que pide a los jefes comunales que honren sus obligaciones con el pago por sus funcionarios.

En tanto que, como una “solución estructural” se propone la incorporación de nuevo aportantes mediante la aplicación de la Ley Nº 7445 que está en vigencia desde el año pasado y establece el marco legal para la Función Pública y el Servicio Civil.

La Caja de Jubilaciones está deficitaria desde finales del 2024, debido a los malos manejos administrativos, que forzó la renuncia del anterior presidente Bernabé Peralta, quien está imputado y chicanea para evitar su audiencia a la fecha.

Lo reemplazó Venancio Díaz Escobar, quien ya formaba parte del mismo Consejo de Administración. Díaz Escobar junto con todos los miembros del actual Consejo también están imputados por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios.

Este Consejo, durante el 2025, procedió a vender varios inmuebles, lo que fue muy cuestionado por los jubilados, quienes indican que se están “regalando” los bienes de la institución.

Mientras esto ocurre, se sigue dilatando con múltiples artimañas jurídicas las elecciones para el cambio de autoridades gracias al respaldo político con el que cuenta el actual Consejo.