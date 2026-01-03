Silvio Piris responde a las declaraciones de Bachi en su contra

El senador Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso Nacional, señaló en una entrevista que no tiene el mejor concepto de Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP). “Es alguien que se aprovecha del sector docente. Si él sale a decir algo, seguro hay que buscar qué intereses hay detrás. Vamos a reunirnos con todos los docentes”.

Tras estas expresiones, Piris dejó en claro al titular del Congreso que no necesita que él tenga un buen concepto de su persona.

“De hecho que no lo vas a tener (un buen concepto) porque yo no soy una persona que se arrodille al Gobierno corrupto que vos defendés, del cual formás parte”, señaló el presidente de la FEP.

Seguido apuntó: “Vos sos uno de los personajes que quiere tratar en febrero para condenarle al pobre y sufrido docente que trabaja hasta los 57 años para jubilarse en forma extraordinaria, y 62 años de forma ordinaria. Mientras que vos te vas a jubilar con 10 años de aporte y con un sueldo multimillonario. No eres autoridad moral, estimado”.

El dirigente mencionó que Bachi lo quiere culpar a él, que si se opone a este tipo de leyes es porque tiene algún interés. “Claro que mi interés es defender a mis colegas, y no voy a permitir, sobre mi cadáver, mi anuencia no van a tener”.

En otro momento, Piris dejó un claro mensaje a los parlamentarios: “Vamos por ustedes hermanos queridos. Uno a uno, con todos los gremios, con todos los docentes. Ustedes quieren perjudicar al pobre docente, quieren comparar al docente con el funcionario público. Eso no se puede comparar”.

A renglón seguido volvió a apuntar contra Bachi y remarcó: “A vos no te interesa que los chicos pierdan clases. A vos lo que te interesa es que no se les perjudique a las empresas de tus amigos de Hambre Cero. El negocio que ustedes inculcaron o formaron con el Presidente de la República. Eso es”.

“Los culpables, los insensibles, son ustedes. No tienen sensibilidad con el pueblo y se les va a acabar. Acuérdense de mí”, finalizó.