Vuelta a clases dependerá de la reforma de la caja fiscal, advierte FEP

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, afirmó en un comunicado que no permitirán que este gobierno y los nefastos parlamentarios condenen a los docentes a trabajar hasta los 57 o 62 años de edad para acceder a los beneficios de la jubilación.

“En la situación en la que nos encontramos no nos queda otra que salir a defender lo poco que nos queda en nuestro país. Imaginate este proyecto de ley que se presentó, prácticamente va a condenar a los docentes a trabajar 34, 35 o 36 años, en algunos casos, para acogerse a los beneficios de la jubilación”, sostuvo.

A renglón seguido recordó que quienes van a debatir y sancionar esta ley se pueden jubilar con 10 años de aporte y pueden acogerse a los beneficios a partir de los 55 años de edad.

“Esta ley también habla que topea hasta 24 millones de guaraníes, cosa que no ganamos, pero es para ver la desigualdad que existe. Los parlamentarios, con 10 años pueden jubilarse con 18 millones de guaraníes, con 15 años 28 millones y si superan eso, inclusive con el 80 por ciento de sus ingresos”, expresó Piris.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Gremios docentes rechazan reforma de caja y advierten que tomarán acciones

“Este tipo de injusticias es lo que nos molesta y estamos preparados para salir a las calles si es necesario”, mencionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, señaló que este lunes se van a reunir todos los gremios y están viendo para solicitar una audiencia con la Comisión Permanente. “Vamos a participar de todas las audiencias públicas que lleven adelante, pero tendremos que salir a las calles en caso de no llegar a un consenso”.

En caso de tener que realizar una movilización, dejó en claro que van a visitar a todos los parlamentarios en sus respectivas casas para que sientan sus reclamos.

Para finalizar, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay apuntó que se deben a los alumnos y a los padres, pero aclaró que si los parlamentarios toman una decisión que no es positiva para los maestros, es muy difícil que las clases comiencen en tiempo y fecha.