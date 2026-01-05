Diputado cartista celebra intervención militar de Estados Unidos y captura de Maduro

En varios países venezolanos y gobernantes celebraron la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, presidente del país caribeño, y su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron acusados por Estados Unidos de supuesto narcoterrorismo, entre otros cargos, que serán juzgados por un Juzgado de Nueva York.

El diputado colorado cartista José Rodríguez celebró la acción militar de Estados Unidos, y argumentó que hoy miles de venezolanos están muy felices con la noticia porque hace más o menos 20 años están bajo dictadura en Venezuela.

Agregó que Estados Unidos tiene la potestad de detener a personas cuando están sospechadas de tráfico de droga a los Estados Unidos y de terrorismo.

“Yo como paraguayo valoro muchísimo lo que es la soberanía, pero vuelvo a repetir, Estados Unidos tiene también tratados internacionales sobre el narcoterrorismo y conforme a los tratados que ellos tienen, pueden entrar en los países cuando tienen los suficientes elementos de que la persona estuvo involucrada en cuestiones de narcotráfico y de terrorismo”, sostuvo.

Intervención es legítima

Según Rodríguez, la intervención que realizó Estados Unidos es totalmente legítima en caso de que existan las acusaciones y pruebas de que Nicolás Maduro estaba involucrado en narcotráfico, terrorismo y en provisión de armas como el líder del Cartel de los Soles a bandas criminales en los Estados Unidos, además de enviar gente al país norteamericano para formar parte de las organizaciones de narcotráfico.

“Ellos argumentan que fue Nicolás Maduro el que invadió la soberanía de los Estados Unidos, hay otros miembros de otras pandillas que eran presumiblemente todo financiado por Nicolás Maduro para que vayan a los Estados Unidos a cometer crímenes, no solamente de narcotráfico y terrorismo, sino también de tráfico de armas y otras cuestiones”, aseguró.

Expresó su deseo de que muy pronto se lleguen a acuerdos de paz, porque hay grupos que están muy contentos.

“Yo creo que yo estoy en favor de la libertad de expresión y a favor de la democracia. Y en las últimas elecciones que hubo, que fueron totalmente irregulares y me consta porque observadores paraguayos se fueron a analizar las elecciones y ni siquiera les dejaron entrar en los locales. Por eso yo sé y me consta, tenemos pruebas de que este señor no respetaba el sistema democrático y por eso se mantuvieron más o menos 20 años entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro”, afirmó.

Recordó cuando Nicolás Maduro, en ese momento canciller de Venezuela, estuvo en el Palacio de López e instó a los militares a defender a Fernando Lugo, quien fue destituido por un juicio político, lo que para el diputado fue un atropello del venezolano a la soberanía de Paraguay.

“Por suerte nuestras Fuerzas Armadas de la Nación se plantaron y prácticamente le sacaron del palacio a Nicolás Maduro. Tenía ese ánimo de ser nomás luego dictador. Entonces, uno paga las consecuencias de sus actos. Yo me pongo contento por la gente de Venezuela. Estuve mirando las redes, hay mucha gente que inclusive ya está pensando volver a su país”, refirió.

Restricción de ingreso a Paraguay

El titular de la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, explicó los criterios que se tendrán en cuenta para impedir el ingreso a Paraguay de personas vinculadas con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro tras la captura de este por parte de Estados Unidos el pasado sábado.

Sobre esta medida, Rodríguez dijo estar de acuerdo, porque si no, va a suceder lo mismo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis escaparon e ingresaron a Sudamérica, tal como sucedió en nuestro país con Josef Mengele durante la dictadura de Alfredo Stroessner, quien asesinó a cuatrocientos mil prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz, Polonia y vivió varios años en la granja de un líder del clandestino partido nazi en Hohenau, Itapúa, con documento paraguayo bajo la identidad de José Mengele.

“Ellos han cometido delitos, crímenes y muchas irregularidades y nosotros no podemos apañar ningún acto irregular como país. Yo le apoyo en ese sentido al Poder Ejecutivo de controlar la frontera y que gente que ha cometido crímenes o delitos en sus países no venga acá y se pasee con la plata del pueblo que hace 20 años está estructurando”, aseguró.

Sobre las denuncias de que Estados Unidos intervino Venezuela para hacerse son su petróleo, dijo que lo que el país norteamericano busca es cuidar el capital invertido en Venezuela para que existan garantías de desarrollo y no se les expropie, como lo hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro durante más de 20 años.