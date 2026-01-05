Senador señala que captura de Maduro fue una movida desesperada

El senador Ignacio Iramain fue consultado sobre su postura con respecto a la intervención del Gobierno de los Estados Unidos en Venezuela para la captura de su presidente, Nicolás Maduro. Sostuvo que es un tema muy complejo, pues es difícil defender a dos impresentables, como lo son Donald Trump y Maduro, pues ambos se han comportado como delincuentes.

“Maduro es un dictador que ha atentado contra los derechos humanos. Hace rato que tenían que desalojarlo del poder porque perdió las elecciones. Por la vía democrática no se pudo hacer y en ese sentido comparto la felicidad de gran parte de los venezolanos”, señaló el parlamentario.

A renglón seguido, sostuvo que para él esto ha sido una estafa, un reality show, una apuesta en escena. “A Maduro lo entregaron y le entregó su primer anillo. Nadie entra de la manera que entraron en una operación con una precisión quirúrgica para extraer y secuestrar al presidente de Venezuela”.

“Así que, desde ese punto de vista, no cabe ninguna duda de que hubo una violación al Estado de derecho internacional”, remarco Iramain.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Venezolanos en Paraguay celebraron en Asunción la captura de Nicolás Maduro

Para el legislador, a partir de esta situación se fijan nuevas reglas. “Se han distribuido evidentemente la esfera de influencia entre los G3 que son China, Rusia y Estados Unidos y nosotros somos el patio trasero de los Estados Unidos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego profundizó: “Es un problema grave de desorden internacional desde el punto de vista jurídico. Ya no hay reglas, la regla es el desorden y, por lo tanto, se vienen momentos oscuros y difíciles".

“Volvemos al sistema mundo en donde el imperio es el que define, qué es lo que tiene que hacer la periferia. Nosotros somos la periferia", apuntó.

¿Cuál es la posición de Paraguay?

“Brasil en este momento está en una posición opuesta, pero está bajo la esfera de influencia de los Estados Unidos. Nosotros tenemos relaciones carnales con Estados Unidos, por lo tanto, no hay ningún conflicto. Al contrario, en todo lo que pueda desgastar o generar problemas, el gobierno de Peña al gobierno de Lula, lo va a hacer”, explicó Ignacio Iramain.

Según el parlamentario, esto es un aviso a China y hay que ver cómo reacciona. “Yo creo que estamos jugando el primer tiempo recién. Vamos a ver cómo suceden los acontecimientos y qué va haciendo China”.

Lea más: China reclama liberación de Maduro y advierte del riesgo para América Latina

Para el legislador, el presidente Trump está desmantelando el estado democrático de los Estados Unidos y se está viviendo una nueva fase de oscurantismo.

“Creo que es la última etapa de una decadencia civilizatoria en donde la hegemonía de Estados Unidos está en declive y por eso esta maniobra desesperada en donde finalmente no conforma a nadie porque no le sacaron a la dictadura venezolana, le sacaron a un representante, pero queda todo hasta el momento igual”, finalizó.