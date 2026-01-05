Política
05 de enero de 2026 - 01:00

Kuña Pyrenda rechaza intervención extranjera

Lilian Soto, investigadora en el ámbito de la política y género.
El Partido Kuña Pyrenda, cuya jefa es Lilian Soto, a través de un comunicado rechazó la detención de Nicolás Maduro mediante la intervención de militares de Estados Unidos.

Por ABC Color

El partido político feminista indica que los conflictos internos de los países deben ser resueltos con diálogo y la autodeterminación sin injerencias externas.

“La agresión de Estados Unidos a Venezuela es inaceptable para quienes luchamos por un mundo en paz. El uso de la fuerza, de un país que pretende ser árbitro del mundo mediante las armas y la prepotencia, viola los acuerdos internacionales para una convivencia mundial pacífica”, reza parte del comunicado.

Indica que América Latina no es propiedad de ningún imperio y que los países deben resolver sus problemas con el accionar de su población y no con intervención extranjera.