Kuña Pyrenda rechaza intervención extranjera

El partido político feminista indica que los conflictos internos de los países deben ser resueltos con diálogo y la autodeterminación sin injerencias externas.

“La agresión de Estados Unidos a Venezuela es inaceptable para quienes luchamos por un mundo en paz. El uso de la fuerza, de un país que pretende ser árbitro del mundo mediante las armas y la prepotencia, viola los acuerdos internacionales para una convivencia mundial pacífica”, reza parte del comunicado.

Indica que América Latina no es propiedad de ningún imperio y que los países deben resolver sus problemas con el accionar de su población y no con intervención extranjera.