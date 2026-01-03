Reacción del Frente Guasu a operativo militar de EE.UU. en Venezuela

A través de un comunicado, el Frente Guasu expresó su enérgico y categórico rechazo al ataque armado impulsado por Donald Trump contra la República Bolivariana de Venezuela.

“Este hecho constituye una violación flagrante del derecho internacional, una agresión directa contra un pueblo hermano y una grave amenaza para la paz y la estabilidad de toda nuestra América Latina”, indicó el movimiento político.

A renglón seguido subrayó: “Alertamos que esta nueva agresión pretende reinstalar la vieja y nefasta Doctrina Monroe, incompatible con la soberanía, la autodeterminación y la paz que los pueblos latinoamericanos conquistaron con enorme sacrificio”.

Acotó que “el Paraguay digno de los López, del heroísmo de Acosta Ñu, y del pueblo que enfrentó y sobrevivió a la Guerra de la Triple Alianza, uno de los genocidios más atroces de nuestra historia, no puede quedar en silencio ante una nueva agresión imperialista en la región”.

En una parte agregó que nuestro pueblo, que vio caer a generaciones enteras en defensa de su soberanía y que resistió la voluntad de sometimiento de potencias extranjeras, reafirma hoy su solidaridad plena e inquebrantable con el pueblo venezolano.

“El Frente Guasu se suma al llamado a la máxima unidad latinoamericana para defender la soberanía, y al llamado a la movilización activa, pacífica y consciente de las fuerzas democráticas, progresistas y populares del Paraguay y de la región, para condenar enérgicamente esta agresión y defender los principios que sostienen nuestra convivencia regional: la paz, la soberanía y la unidad de la Patria Grande”, puntualizó.

El comunicado concluyó así: “Reafirmamos nuestra firme condena ante este brutal acto y nuestro pleno compromiso con la defensa de la soberanía de nuestros pueblos y la integración latinoamericana, el respeto irrestricto al derecho internacional, la solución pacífica de los conflictos y la defensa de la independencia política de todos los pueblos de nuestra América”.