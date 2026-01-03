Maduro era un “usurpador”, dice Lilian Samaniego

La senadora colorada recordó el antecedente de 2012, donde Maduro -siendo canciller del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (+)- supuestamente arengó en Palacio de López a un levantamiento militar para evitar la destitución vía juicio político del entonces mandatario Fernando Lugo.

“Lo que puedo decir es que Nicolás Maduro fue un usurpador. En Paraguay vino y dirigió desde el Palacio de López a los militares y tuvo intromisión en todos lados”, señaló Samaniego, repudiando y marcando distancia con Maduro, al que gran parte de la comunidad internacional considera un dictador.

En ese momento, se difundieron filmaciones de circuito cerrado de Maduro hablando con la cúpula militar que supuestamente se negó al planteamiento de un “golpe militar” contra el Congreso, que finalmente terminó destituyendo vía juicio político a Lugo, y el mandato lo terminó su vicepresidente Federico Franco (PLRA).

Si bien Samaniego agregó que a nivel político “hay que dejar pasar el tiempo para tener toda la información y los datos de forma oficial” para sentar una postura más firme, consideró que lo importante es que la población venezolana no sufra más consecuencias.

“Veamos que pasa con el correr del tiempo, pero que no se pierdan más vidas inocentes. Venezuela ya sufrió mucho. Los venezolanos no se merecían lo que aconteció”, insistió la legisladora colorada.

La misma hizo alusión tanto a las consecuencias crisis humanitaria que dejó el régimen de Maduro con miles de personas desplazadas fuera del país, pero también a las explosiones que fueron parte de la operación militar que desplegó EE.UU. para capturar a Maduro.