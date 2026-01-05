Nicolás Maduro: peligroso precedente, dicen abogados

“El ataque militar de Estados Unidos a Venezuela debe ser analizado profundamente y sin fanatismos. No hace falta que te guste Maduro para entender que el Derecho Internacional fue creado para proteger a los pueblos de los ataques de los poderosos. La autodeterminación de los pueblos es el principio cardinal del derecho internacional y su quebrantamiento no puede ser justificado solo porque no te gusta quien detenta el poder”, escribió la abogada Alejandra Peralta.

Lea más: Excanciller resalta estos tres aspectos tras la captura de Maduro por Estados Unidos

Por su lado, Óscar Tuma dijo que está feliz por la detención de Maduro, pero que desde el derecho internacional es jurídicamente muy problemática la situación si la captura se produjo sin autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU, sin un proceso de extradición y mediante uso de fuerza en territorio soberano. Si esto fue así, hubo varias violaciones, dijo, y agregó: “Violación del principio de soberanía estatal. Violación de la Carta de la ONU, deja un precedente extremadamente peligroso, incluso si Maduro es responsable de graves crímenes, la forma importa. El derecho internacional no habilita justicia por comando”, dijo Tuma.

Manifestó que desde la “política real” la decisión de detener a Maduro fue de poder y no de justicia. “No fue un acto jurídico, fue un acto geopolítico. En términos reales: ganó el más fuerte, no el mejor argumento jurídico. Agregó que deja un precedente gravísimo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: China pide a EE.UU. la liberación inmediata de Maduro y reclama una salida negociada

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si hoy se acepta esto sin matices, mañana China podría “capturar” a un líder en Asia. Rusia podría hacer lo mismo en Europa del Este. Cualquier potencia podría justificar una operación similar”, finalizó el abogado Tuma.