Excanciller resalta estos tres aspectos tras la captura de Maduro por Estados Unidos

Son tres los aspectos importantes que hay que tener en cuenta tras la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ejecutada por Estados Unidos tras la intervención militar realizada ayer a la madrugada por el país norteamericano en suelo del país caribeño, según analizó Federico González, excanciller y quien también fue embajador de Venezuela entre el 2008 y 2010.

En el ámbito judicial hay que prestar atención sobre lo que va a pasar con Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en cuanto al juicio.

“No olvidemos que semanas atrás un expresidente no de Venezuela, sino de Honduras, fue liberado después de estar condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico y una de las causas por las que fue llevado y está detenido Nicolás Maduro es narcoterrorismo”, recordó González al referirse al caso de Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por Donald Trump tras recibir una condena por narcotráfico.

Otro aspecto importante es el militar, el cual para el diplomático está de cierto modo superado o al menos la primera fase, luego de concretarse la detención de Maduro, por lo que ya logró su objetivo.

¿Qué pasa con Venezuela?

El tercer punto y quizás el más importante, ¿qué pasa con el país y su política? ​¿quién está al frente de la presidencia de Venezuela?

Si bien Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, asumió la Presidencia, donde se la vio incluso dirigiendo o estando al frente de una reunión del consejo de defensa de su país, todavía es importante saber que va a pasar con el país caribeño, ya que la misma debe enfocarse en dos aspectos fundamentales: la reconstrucción y la reconciliación de Venezuela.

“Lastimosamente está muy venida a menos, yo fui embajador en ese país, en el año 2008 al 2010, con el presidente (Hugo) Chávez. Ya en esa época no había leche, no había remedios, no había arroz, no había papel higiénico en esa época, no me imagino lo que será ahora. Y al decir reconstrucción voy a un punto mucho más sensible, la reconciliación del pueblo venezolano, porque ahí hay una división enorme, tremenda, siempre existió, y lastimosamente es así en el mundo, la lucha de clases, pero allá y principalmente esto lo digo con pena, porque era impulsada por el jefe de Estado, Hugo Chávez, esa lucha de clases fue tremenda en Venezuela y como reconciliar eso, que haya perdón y paz nuevamente”, concluyó el excanciller en entrevista con la radio 1020 AM.