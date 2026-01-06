Diputada Ortega intensifica campaña proselitista en Asunción

La precandidata Johanna Ortega (PPS), junto con el exintendente Miguel Prieto (Yo Creo) y la exsenadora Kattya González, llevaron adelante la jornada de limpieza para promocionar la candidatura de la actual diputada opositora.
El encendido de luces en la plaza formó parte de una intervención directa para recuperar un espacio público que permanecía a oscuras y en estado de abandono.
Lea más: Arlene Aquino, de Cruzada Nacional, deja la alianza “Unidos por Asunción”
La diputada Ortega durante su discurso dijo que los problemas cotidianos de Asunción no se resuelven con más diagnósticos, sino con acciones directas y rápidas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Cuando una plaza está a oscuras, no hace falta un informe o un diagnóstico más, hace falta alguien que decida hacer. Una intendenta que encienda la luz. Asunción va a volver a brillar”, dijo.
Johanna Ortega y la exministra Soledad Núñez siguen en carrera para ser la candidata a la oposición bajo la carpa de la Alianza “Unidos por Asunción” que ya tuvo dos fugas directas.
La primera fuga fue Arlene Aquino, precandidata por el Partido Cruzada Nacional, pese a que bajó su candidatura el partido continúa dentro de la alianza.
Lea más: “Bukele’i” abandona la alianza “Unidos por Asunción”
El segundo en Rodrigo “Bukele’i” Franco del Partido Demócrata Cristiano, quien abandonó completamente la alianza debido a que no hubo entendimiento en cuanto al sistema de medición para la candidatura.