Arlene Aquino, de Cruzada Nacional, deja la alianza “Unidos por Asunción”

“Hablamos de la candidatura a la intendencia de la capital de la República del Paraguay, por lo que resolver por una encuesta basada en 1.500 muestras sin tener en cuenta por lo menos un balotaje, es a mi parecer un despropósito”, aseveró Aquino en un comunicado en su cuenta de Facebook.

“Siendo coherente con mis convicciones personales, políticas y constitucionales, he tomado la decisión de retirarme de este grupo y solicitaré posterior a esta nota una reunión con mi partido a fin de que por medio de sus autoridades se resuelva la suerte de mi candidatura”, agregó.

Lea más: Con cuatro intendentables y tres listas a concejales, opositores sellan alianza en Asunción

“Hoy somos 3 candidatos de 5, los que queremos llevar democráticamente la elección para una verdadera unidad”, dijo en alusión a que Rodrigo Franco (PDC) y Marcelo Galli (Partido Libertario), opinan igual que ella.

Dejó claro así su cuestionamiento contra a las candidatas más fuertes dentro de “Unidos por Asunción”, Soledad Núñez de Alternativa Asunción y Johanna Ortega (PPS).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su pronunciamiento, Aquino deja constancia que, conforme al calendario electoral vigente, la inscripción de precandidaturas recién se habilita el día 2 de marzo, por lo que, a la fecha, ninguna de las personas mencionadas como “precandidatos” ostenta formalmente la condición de tal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sostiene que en ese contexto, “avanzar de manera apresurada en definiciones o mediciones resulta, cuanto menos, prematuro”.

Vulnera la Constitución, dice

También manifestó que el mecanismo propuesto, la encuesta, y la forma en que se está conduciendo el debate “podrían vulnerar principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional”.

Afirmó que se estaba vulnerando el artículo N° 1 que garantiza una democracia participativa y pluralista; el artículo N° 118 que protege la libre expresión de la voluntad política y el artículo N° 124 que exige el funcionamiento democrático de los partidos y espacios políticos.

También expreso su incomodidad dentro del espacio por no dejarle expresarse. Sostuvo que se “prioriza la sumisión por sobre el debate democrático, participativo y respetuoso, que debería caracterizar a toda mesa política”.

“Mi agradecimiento y respeto a todos mis compañeros del partido y al Sr. Paraguayo Cubas por darme la oportunidad de empezar a cumplir mi sueño , a él mi gratitud eterna”, finalizó.