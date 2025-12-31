“Bukele’i” abandona la alianza “Unidos por Asunción”

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) decidió retirarse de la Alianza Unidos por Asunción, que agrupa a varios políticos con el objetivo de ganar la Municipalidad de Asunción para la oposición en 2026. Tras la salida de Rodrigo “Bukele’i” Franco, quedan en carrera para definir la candidatura de la Alianza Soledad Núñez y la diputada Johanna Ortega (PPS).

La decisión del partido de retirarse de la Alianza Unidos por Asunción donde postulaba a Bukele’i Franco se debe a que no comulgan en algunos aspectos con la Alianza.

“Decidimos también retirar nuestra participación, al no coincidir con la fijación de una medición en el mes de febrero”, expresa el documento partidario.

La decisión fue comunicada a la mesa de Alianza que preside Stephan Rasmussen del Partido Patria Querida”.

También se comunicó al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a los efectos de excluir al PDC de la Alianza, recientemente formalizada para cumplir con el Cronograma Electoral.

Fugas

Antes, Arlene Aquino, quien se postulaba dentro de la Alianza por Cruzada Nacional, decidió desistir de su precandidatura y dio un paso al costado, sin embargo, al contrario del PDC, el Partido Cruzada Nacional ratificó que seguía formando parte de la Alianza sumado al PLRA, Yo Creo, País Solidario, PDP, entre otras organizaciones más.