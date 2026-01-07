Gobernación de Itapúa entre las principales deudoras a proveedores del programa Hambre Cero

El representante de la empresa Ladero Paraguayo S.A., Ángel Da Silva, confirmó que la Gobernación de Itapúa es la principal deudora, cuya cuenta alcanzaría G. 43.061.702.753. Según los datos expuestos, sería el monto más elevado con relación a otras gobernaciones que también adeudan por el servicio de la alimentación escolar.

Entretanto, las otras dos empresas, representadas por Rosa Mabel Capli, Grupo Belmac y Distribuidora Paraguay, no señalaron el monto preciso de lo que queda pendiente, pero confirmaron que existe un remanente importante. Se comprometieron a proveer los datos cuando los tengan procesados.

No obstante, según datos expuestos en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), existe una diferencia entre lo facturado por las empresas y los montos pagados por el ente estatal. Estos registros exponen que de abril a octubre hay una diferencia de G. 256.638.052 con Distribuidora del Paraguay, mientras que sería de G. 868.297.630 entre abril y noviembre para el Grupo Belmac; montos sin retenciones.

Los responsables de las empresas refirieron que el servicio fue realizado sin inconvenientes en todo el año escolar 2025.

Según datos de las transferencias realizadas a la Gobernación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en noviembre recibieron en Itapúa G. 73.241 millones de Recursos del Tesoro; G. 30.569 millones de la F10 para la alimentación escolar; y G. 186.098 millones del Fonae.

El presupuesto del programa en Itapúa es de G. 483.063.224.700 y debe ser distribuido en tres años de implementación. Por su parte, desde la Gobernación de Itapúa manifestaron que la administradora del contrato, Mirta González, se encuentra de vacaciones hasta el lunes, por lo que no podrán responder sobre el tema. Permanecemos abiertos a que deseen expedirse con relación al tema.

Hambre Cero en Itapúa

Para la implementación del programa Hambre Cero, que incluye el almuerzo y la merienda escolar para 566 escuelas de Educación Escolar Básica (EEB) en Itapúa, tres empresas fueron adjudicadas con nueve lotes. Estiman que fueron beneficiados 66.885 estudiantes del departamento.

La empresa responsable del lote más importante es Ladero Paraguayo SA, representada legalmente por Cándido Da Silva Báez, Iván Espínola Galeano, Hugo Cáceres Florentín, Luis Osvaldo Ramón, Jean Pujol Schembori y María Cristina Rivas Jiménez. Tiene a su cargo los lotes 1, 5, 6, 7, 8 y 9, por un monto de G. 350.140.107.160.

Territorialmente, le corresponden las escuelas de los distritos de: Encarnación, Cambyretá, Carlos Antonio López, San Rafael del Paraná, San Pedro del Paraná, Alto Verá, Edelira, Capitán Miranda, Capitán Meza, Natalio, Nueva Alborada, Tomás Romero Pereira, Itapúa Poty, Yatytay y Mayor Otaño.

El Grupo Belmac SA, representado legalmente por Carlos Carlson Capli, María Carlson Capli y Rosa Mabel Capli de Carlson, figura como responsable de los lotes 2 y 3. El monto adjudicado es de G. 91.631.648.100. Provee a los distritos de: San Juan del Paraná, Carmen del Paraná, Fram, General Delgado, La Paz, José Leandro Oviedo, General Artigas, Coronel Bogado, Jesús de Tavarangüé y San Cosme y Damián.

Distribuidora del Paraguay, representada por Rosa Mabel Capli, está a cargo del lote 4, por un monto de G. 41.291.469.440. Está a cargo de las escuelas de los distritos de: Obligado, Bella Vista, Hohenau y Pirapó.

Los montos corresponden al contrato plurianual, lo que quiere decir que se deben distribuir en tres años de implementación del programa, hasta el 2027.

Millonaria deuda con empresas

Cuando faltan menos de dos meses para el inicio de clases en Paraguay, el Gobierno mantiene una deuda acumulada de unos 110 millones de dólares con empresas proveedoras del programa de alimentación escolar en instituciones educativas públicas “Hambre cero”, uno de los programas sociales insignia del gobierno del presidente Santiago Peña.

El MEF presentó a los jefes departamentales un plan de pagos que comprende un desembolso en enero y dos en febrero, con el objetivo de cancelar totalmente la deuda acumulada antes de comenzar el año escolar.