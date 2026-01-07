Soroka reitera convocatoria a canciller tras intervención de EE.UU. en Venezuela

El senador colorado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Colym Soroka, envió una nota a la Cancillería Nacional con la que convocó al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, para que brinde explicaciones de la postura de Paraguay ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Soroka criticó al canciller y aseguró que tuvo una postura muy tibia sobre el tema, además aseguró que se debe tener cuidado cuando se trata de intervenciones de potencias militares, sobre todo considerando que Paraguay es un país vulnerable, con recursos naturales muy importantes, como el agua.

Sin embargo, el canciller no acudió hoy ante la Comisión Permanente, ya que estaba de viaje, por lo que estarían realizando una nueva convocatoria para el jueves de la siguiente semana a las 9:00.

“Los integrantes de la comisión hemos remitido una nota a la Cancillería, lo cual a la tarde el canciller se comunicó con nosotros; nosotros dejamos bien también sentada nuestra postura de que debería ser él quien venga. Él estaba saliendo de viaje, como la nota la enviamos ayer, lo vamos a esperar para el jueves a las 9:00, el miércoles tenemos sesión de la comisión permanente y el jueves a las 9:00 él estaría acá en el Congreso”, indicó Soroka.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: EE.UU. elimina mención a Maduro como líder del “Cartel de los Soles” en nueva acusación

Inexistencia del Cartel de los Soles

El New York Times, medio de comunicación de Estados Unidos, recientemente publicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es el equivalente a la Fiscalía General del Estado de Paraguay, emitió una declaración en la que afirmó que no tienen evidencia de que el Cartel de los Soles realmente existe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto generó controversia, ya que una de las acusaciones por la que Estados Unidos intervino militarmente Venezuela para capturar a Nicolás Maduro fue que era líder del Cartel de los Soles, acusación que le fue retirada tras esta declaración del Departamento de Justicia.

También generó críticas al gobierno de Santiago Peña, que declaró como organización terrorista al Cartel de los Soles; sin embargo, ahora que se cuestiona su existencia, no habría evidencia certera para hacer esta declaración.

Colym Soroka fue consultado sobre este tema y respondió que cree que el Cartel de los Soles existe, porque es algo de lo que se habla en todo el mundo.

“El Cartel de los Soles es algo de lo que se habla a nivel mundial, se habla en muchos países de que ellos realmente existen, yo creería que existe, no conozco ese ámbito muy profundo, pero como es de otro país, no va por mí, prefiero ni siquiera opinar”(sic), manifestó.