Peña lamenta incursión militar estadounidense en Sudamérica, pero avala captura de Maduro para terminar con “régimen ilegítimo”

El presidente Santiago Peña se refirió este jueves en Villarrica a la controvertida incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado al país norteamericano para enfrentar cargos penales.

Peña calificó el hecho como lamentable desde el punto de vista de la estabilidad regional, remarcando que lamenta que una fuerza extranjera haya ingresado militarmente en suelo sudamericano, aunque admitió que no veía “otra alternativa” ante la grave situación política que atraviesa Venezuela.

Explicó que Paraguay ha sido una de las voces críticas del régimen de Maduro desde 2024, cuando el Gobierno decidió no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas y respaldó a Edmundo González como ganador legítimo del proceso.

“Lamentamos una incursión militar en suelo sudamericano, pero también no veíamos otra alternativa”, dijo Peña, subrayando que su administración está conversando con otros presidentes de la región sobre cómo colaborar en una transición política ordenada en Venezuela. El mandatario resaltó que Paraguay tiene experiencia en procesos de transición, en alusión al fin de la dictadura stronista en 1989.

Peña concluyó su intervención señalando que Paraguay buscará colaborar con sus pares regionales para facilitar el camino hacia una transición política que respete la voluntad popular y brinde estabilidad a Venezuela.