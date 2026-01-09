Cómo tener más plata en el bolsillo, según Santiago Peña

Consultado sobre cómo la gente puede tener más dinero disponible, el presidente Santiago Peña respondió hablando del traslado de alumnos. Habló de esto considerando que recientemente el Ministerio de Educación dio a conocer que el año pasado casi 8.000 alumnos pasaron de instituciones educativas privadas a escuelas públicas.

“Si hay más niños que anteriormente sus padres pagaban una cuota para mandarle a un colegio privado y hoy decide enviarle a un colegio público, quiere decir que esa gente va a tener más plata en su bolsillo”, sostuvo el mandatario como respuesta a la pregunta sobre disponibilidad de dinero.

Peña afirmó que una familia puede ahorrar entre G. 200.000 y G. 300.000 mensuales por hijo en concepto de cuotas, a lo que sumó gastos en útiles escolares y dinero para la merienda. Según su cálculo, el gasto total rondaría los G. 500.000 mensuales por niño.

“Si yo tengo tres hijos, son G. 1.500.000. Si soy una familia de un padre que gana sueldo mínimo, estamos hablando de un aumento del 50% de su salario”, enfatizó.

Es decir, para Peña esa migración del sector privado al sector público representa una “mejora económica” y no la renuncia por falta de recursos.

El propio presidente reconoció que este escenario representa una carga para el Estado. “Ese es un problema para el Estado, pero una obligación que tenemos”, admitió.

Estas declaraciones las brindó tras un acto llevado a cabo por la salida de la primera tanda de kits escolares rumbo al Alto Paraguay.

