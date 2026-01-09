Crece traslado de alumnos de escuelas privadas a públicas y el MEC aduce un motivo

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), informó ayer que en el 2025 tuvieron 8.000 alumnos más en las escuelas públicas, producto de una migración desde los centros educativos privados.

El titular de la cartera educativa, Luis Ramírez, explicó que este crecimiento se dio en el tercer ciclo de la escolar básica, del séptimo al noveno grado.

“Incluso puede haber más alumnos que pasen de las escuelas privadas en marzo, luego de los exámenes extraordinarios y las inscripciones en el RUE (Registro Único del Estudiante)”, aseguró.

Sobre los motivos de esta migración, el secretario de Estado argumentó que políticas como la entrega de kits escolares, pueden ser bien vistas como un ahorro familiar. Cada kit tiene un costo de entre G. 2 millones a G. 3 millones. “Con tres hijos pueden hacer el cálculo”, manifestó.

Más crecimiento en el 2026

Según datos del MEC, para el año lectivo 2026, se prevé la presencia de 4.000 alumnos más por aula, desde el segundo al sexto grado, es decir, tendrían 20.000 escolares “nuevos” que pasarán de locales educativos de gestión privada al sector público.

“Una razón podría ser el programa Hambre Cero, que también implica que se desayune, meriende, almuerce en la escuela, que se ahorre esa vianda que por ahí debe llevar el chico, es una preocupación menos”, resaltó Luis Ramírez.

A pesar de este crecimiento, el titular del MEC indicó que si bien en la primaria la matrícula estaría rondando el 100%, todavía hay déficit de retención en el tercer ciclo y en la educación media.

“En estos niveles es donde todavía tenemos que trabajar más fuerte para retener a los alumnos. En la media es donde estamos en un 76% más o menos de los alumnos que tienen que estar en la escuela, según la edad, no llegamos al 100%”, afirmó.