Tres precandidatos se alistan para pugnar por intendencia en Ñemby

En carpas del cartismo estaba con intención de reelección Tomás Olmedo, pero los escándalos de supuestos hechos de corrupción, dos pedidos de intervención municipal y su imputación conspiraron contra la idea, motivo por el cual declinó.

Lea más: La impunidad en Diputados favoreció a seis intendentes durante este 2025

Osmar Centurión y Pedro Noguera querían candidatarse, pero no lograron el apoyo del Comando de HC, que finalmente respaldó a la concejala Gianina Ramírez.

Colorado Añetete, liderado por Mario Abdo Benítez, presenta a Julio Vallejos como precandidato y logró también el apoyo de Fuerza Republicana, cuyo líder es Hugo Velázquez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Blas Lanzoni, candidato de consenso del PLRA en Ñemby

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) reaparece la figura del exgobernador de Central Blas Lanzoni, quien volverá a postularse para la intendencia de Ñemby. El PLRA perdió el gobierno municipal tras la pésima gestión de su hijo, Lucas Lanzoni.

Blas Lanzoni ya fue intendente de Ñemby en dos periodos: de 2001 a 2006, y reelecto de 2006 hasta 2008, año en que renunció para postularse como diputado. Fue también gobernador de Central (2013-2018) y senador entre 2018 y 2023.