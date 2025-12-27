La impunidad en Diputados favoreció a seis intendentes durante este 2025

En la Cámara de Diputados ingresaron durante el 2025 ocho pedidos de intervención municipal. Seis intendentes fueron salvados al archivarse sus pedidos, un intendente fue destituido y uno renunció debido a la presión política.

Entre los salvados está Hernán Ysidro Rivas (ANR- HC)-padre del senador cartista Hernán Rivas- intendente de Tomás Romero Pereira (Itapúa), quien fue denunciado por la Junta Municipal por un presunto desvío de G. 2.000 millones.

El jefe comunal, que ya fue salvado en el periodo 2023, actualmente está investigado por el fiscal Néstor Coronel, pero no hay avances importantes en la causa.

Tomás Olmedo (ANR-HC), intendente de Ñemby, está investigado por un presunto daño patrimonial de G. 700 millones. El cartista ya fue salvado por los diputados en el 2023.

La lista de salvados sigue con César Machuca (ANR-HC), intendente de Ybyrarobaná, quien fue denunciado por la Junta Municipal por numerosas obras fantasmas y sobrefacturaciones. En enero pasado la fiscala Inés Estigarribia allanó la comuna, pero no hay avances en la investigación.

En tanto, los salvados de la oposición son: Juan Manuel Ávalos (Alianza), intendente de Lima, quien es acusado por los ediles por un presunto daño de por G. 514 millones; Silvio Andrés Peña (PLRA), intendente de Emboscada, quien fue denunciado por presuntas obras fantasmas y licitaciones a empresas de familiares y nepotismo municipal; y Vidal Argüello (Alianza), intendente de Yby Yaú, quien fue denunciado por los concejales por falta de transparencia y facturas clonadas.

Pendiente de tratamiento

En tanto que, en noviembre pasado, concejales de Nanawa presentaron ante el Ministerio del Interior un pedido de intervención de la gestión del intendente Claudio Samaniego (ANR-HC), por presuntas obras fantasmas, sobrefacturaciones y falta de pago de salarios. Pero el documento no llegó a la Cámara de Diputados hasta el último día de sesiones.

Este año ingresó también el pedido de intervención de la gestión de Miguel Prieto (Yo Creo), intendente de Ciudad del Este, quien fue destituido por la aplanadora cartista de la Cámara de Diputados y el de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), quien ante la presión política-partidaria tuvo que renunciar para no ser destituido.