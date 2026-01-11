Cartista plantea prohibir el uso obligatorio de cascos en Asunción

En la Cámara de Diputados se presentó un Proyecto de Ley “que delimita el uso obligatorio del casco integral, a quienes se desplazan en motocicletas, ciclomotores, triciclones, y cuatriciclones, en Asunción, área metropolitana, y en las ciudades capitales departamentales”. Quien impulsa la propuesta es el cartista Yamil Esgaib.

Pese a que aparentemente el legislador reconoce que el casco envolvente es más seguro en caso de accidentes, apunta que al cubrir todo el rostro este es utilizado por delincuentes para evitar ser identificados.

“En estos tiempos modernos no podemos dejar de analizar la alta tasa de inseguridad que involucra a moto-asaltantes quienes, amparados en el uso obligatorio del casco integral utilizan como medio estratégico para cubrir sus rostros y asaltar con facilidad a sus víctimas”, detalla la propuesta.

Con ese argumento sobre la seguridad ciudadana, el proyecto menciona que la prohibición del casco integral en Asunción y capitales departamentales “facilitará la labor de la Policía Nacional, buscando tener el control y resguardo de la seguridad ciudadana”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Muere niña de 5 años en accidente; la moto era conducida por su hermana de 11 años

Multas y retenciones

Asimismo, la idea del cartista es que el uso de cascos integrales esté sujeto solo para “actividades deportivas o recreativas, supervisadas por la Policía Nacional” o para aquellos ocupantes “debidamente registrados e individualizados” por la Policía Nacional, la Patrulla Caminera o la Policía Municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En lo que refiere al tránsito diario se permitiría el uso de cascos que “no sea envolvente o integral, que permita la visualización de la cara de los ocupantes” e inclusive se plantea la retención preventiva del vehículo cuando el conductor u ocupante sea hallado en infracción, “hasta tanto se regularice la situación, de plena individualización del ocupante” al igual que un pago de multa que puede ir de cinco a diez jornales mínimos.

Lea más: Minga Guazú: segundo operativo contra carreras clandestinas deja 14 motocicletas incautadas