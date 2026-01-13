Contralor publica lujoso libro de autobombo y no aclara cómo se financió

“Por qué hicimos lo que hicimos; Legado de una transformación 2019-2025″, es el título de un libro al estilo “coffee table book” de la autoría del contralor Camilo Benítez Aldana.

Se trata de una edición de lujo, con tapa dura, sobrecubierta con solapas, impreso en papel ilustración mate de alto gramaje y lomo cosido.

A lo largo de sus 253 páginas contiene más de veinte retratos del contralor. En esas imágenes se lo ve en diferentes circunstancias: dando discursos, siendo condecorado o en viajes internacionales.

Y como colofón, trate un compendio de mensajes, discursos y hasta una entrevista periodística a Benítez.

La publicación está divida en seis “ejes” que hacen referencia a su “gestión transformadora”, desarrollada entre el 2019 y el 2025.

Pero no se trata de una memoria institucional de la Contraloría General de la República, sino de una edición dedicada a ensalzar la figura de su titular, quien escribe en primera persona.

Las memorias oficiales de la CGR desde el año 2006 al 2024 están subidas como archivos en PDF en la web oficial de la institución.

Sin datos que permitan la trazabilidad

Aunque la Contraloría tiene como “visión” ser reconocida por “promover la buena gobernanza y la transparencia” el libro de su titular sume en la opacidad toda referencia concreta a detalles de la lujosa edición, aunque en Paraguay es obligatorio consignar ciertos datos en la portada interior o página de legales.

Es llamativo que el libro fue impreso sin consignar ningún tipo de información sobre la edición y ni siquiera cuenta con ISBN (International Standard Book Number , un identificador numérico único de 13 dígitos que clasifica libros para su gestión comercial, bibliotecas y lectores). Este es un requisito establecido por la Ley N.º 7140/2023, de Fomento de la Lectura y el Libro.

Paradójicamente, si la intención de Benítez fue dar a conocer su “legado”, la ausencia de ISBN impide la venta del libro en librerías y el ingreso a bibliotecas.

El artículo 13 de la ley consigna que “Todo libro o producto editorial elaborado en el país y reconocido por la presente ley, debe exhibir las siguientes indicaciones:

d) Identificación de derechos reservados mediante el uso del copyright o copyleft o creative commons, o sus símbolos respectivos, o el símbolo respectivo, con indicación del nombre del autor y año de la primera publicación.

e) Identificación de los artistas gráficos que intervinieron en la obra, si los hubiera.

f) Nombre y domicilio de la editorial o del autor editor, seguidos del año, el tiraje y el número de cada edición.

g) Número de registro del ISBN.

h) Colofón o pie de imprenta, como está descrito en el artículo 12 de la presente ley.

El libro que no reúna estas características no gozará de los beneficios fiscales y de otro carácter, que otorguen las disposiciones jurídicas en la materia".

Esta obra no cumple con ninguno de esos requerimientos.

¿Quién financió la edición de lujo?

Sobre el financiamiento y los motivos de la omisión de requisitos legales en la publicación, se consultó al contralor Camilo Benítez Aldana, el pasado viernes 9 de enero. Este derivó las respuestas a la Dirección de Comunicación de la Contraloría.

Desde la institución aseguraron que contestarían a las preguntas realizadas sobre cómo o quién financió la publicación, el costo que tuvo y cuántos ejemplares se imprimieron. Sin embargo, alegaron que las respuestas tardarían porque varios funcionarios están de vacaciones.

