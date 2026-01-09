Contraloría investiga a funcionario por precandidatura y foto con Dionisio Amarilla

Desde la Contraloría indicaron que la investigación preliminar es una etapa previa a un sumario administrativo. El funcionario Antonio Ocampos habría incumplido el reglamento interno del personal, que establece que los funcionarios tienen prohibido realizar actividad político-partidaria dentro o fuera de la institución.

“Es incompatible el desarrollo de actividades políticas y electorales con el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas al personal permanente y contratado de la CGR y comisionado a la institución. Los mismos no podrán postularse como candidato o precandidatos para cargos de elección popular o partidarios en tanto cumplan funciones en la institución”, dice el reglamento interno.

Quienes deseen postularse para cargos partidarios, municipales o nacionales, deben solicitar permiso sin goce de sueldo.

Precandidato a intendente de Fernando de la Mora

Esta investigación fue abierta debido a que ayer por la mañana el senador Dionisio Amarilla subiera una foto con miembros de su movimiento trabajando por las precandidaturas de cara las elecciones municipales.

“Iniciamos un proceso en Fernando de la Mora con la candidatura del arquitecto Antonio Ocampos, conocido dirigente y referente liberal, quien ya es nuestro candidato a Intendente por la Lista 100, y en esta ocasión acompañados de Guido Medina y Juanchi Recalde, a Concejales“, anunció.

Amarilla afirmó que seguirá anunciando a más “referentes” que se sumarán a su proyecto.

Anunció que impulsarán como una de las primeras medidas la reducción del costo de retiro de basura a G. 15.000 por casa y exigir que se recolecten 4 veces a la semana. “Caso contrario a patadas se le debe echar a la empresa recolectora de Fernando de la Mora, conocida más por bandidear y coimear a tutiplen que por retirar las basuras en tiempo y forma. Ni un guaraní más que los G. 15.000 guaraníes deberán pagar las casas de Fernando de la Mora. Luego iremos desarrollando otros ejes”, manifestó en la red social X.