Contraloría otorga prórroga a Eddie Jara y Johana Vega por inconsistencias en sus DD.JJ.

El titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez Aldana, había calificado de “escandalosos” los datos que se encontraron en el informe preliminar respecto a los ingresos y egresos de Eddie Jara, titular de Petropar, entre otras irregularidades.
Según el funcionario, la investigación se inició tras numerosas denuncias ciudadanas sobre una presunta vida ostentosa incompatible con los ingresos declarados del funcionario. En el caso de Jara, la Contraloría recibió cerca de un centenar de denuncias, acompañadas incluso de fotos y videos.
Por otra parte, la institución también tiene a la mira a la diputada cartista Johana Vega, que en su caso lo que más llamó la atención fue una lujosa residencia en construcción en Mariano Roque Alonso, que tras ser pillada y aparentemente para “chulear” a Contraloría, transfirió a una empresa de su prima, María Gabriela Insfrán.
Esto sin contar otras sospechas sobre transferencias financieras, acciones, rodados y otros, que son condiciones similares su pareja, Eddie Jara.
Contraloría da prórroga a la pareja
Luego de las notificaciones a Jara y Vega por parte de la Contraloría, la pareja pidió una prórroga de 30 días para dar sus respuestas a las observaciones en sus respectivos exámenes de correspondencia.
Este martes, la CGR determinó dar una prórroga de 20 días a los funcionarios para que contesten a las irregularidades.
