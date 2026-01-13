Madrastra se desmarca de Johana Vega y dice que DD.JJ. fueron alteradas

La funcionaria que cumple labores en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juana Elizabeth “Jennifer” Chávez Romero, quien se encuentra de vacaciones, accedió ayer a hablar con ABC para aclarar su situación en la institución y las grandes dudas sobre sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría, donde dijo haber denunciado ante dicha institución una presunta manipulación irregular de su manifestación de bienes por parte de un tercero a quien desconoce.

Chávez Romero aseguró haber denunciado ante la Contraloría que, supuestamente, un extraño habría presentando en su nombre y con bienes que no posee ni le corresponden, la llamativa declaración jurada de bienes donde se observa que su patrimonio neto creció más del 201% en solo tres meses.

“Yo ya me fui a la Contraloría y pedí una verificación, porque, fijate en la hora (de presentación), dice a la 1:30 (de la madrugada). Decime, ¿vos vas a hacer un trámite a esa hora? Evidentemente se hizo de manera maliciosa”, afirmó la funcionaria.

“Quién hizo esa modificación es la pregunta del millón”, dijo adelantando que desconoce quién pudo haber presentado el reporte de bienes, y expuso documentos propios donde certifica la compra de una propiedad en el barrio Trinidad de Asunción, pero no al precio que figura, así como que tampoco posee los dos vehículos que se consignan.

“Yo no tengo nada. El auto que yo tengo, porque ni siquiera es mío, es de su papá, es del 97. Tiene 30 años el auto que yo uso. Los dos (que figuran en la declaración jurada) son de él (Julián Vega), no son míos, a mí ni para comprar eso me alcanza”, insistió exponiendo copia del contrato del vehículo que ella utiliza.

Sobre la vivienda declarada en Barrio Trinidad de Asunción por un valor de G. 800 millones, dijo: “Yo trabajo en el Congreso y sé perfectamente que tengo que tener a mi nombre las cosas para decir que son mías. La propiedad sí compramos juntos, pero transferí a nombre de mis hijos para que no haya una disputa (eventualmente por la sucesión)”.

Sobre el monto de G. 200 millones que figura en concepto de “Varios” entre sus activos, dijo que es algo que a ella misma le llamó la atención.

“Los G. 200 millones que figura en ‘Varios’, imaginate lo que es. Hasta sabían que yo estaba en una sucesión, pero ¿cómo yo voy a saber que tenía G. 200 millones si ni siquiera sabía cuánto me iba a tocar?”, dijo desconociendo también dicho monto.

Chávez Romero también mencionó que su relación con Julián Vega, padre de la diputada cartista, culminó hace al menos dos años, cuando ella sufrió una enfermedad grave. Ante ello, agregó que si bien participa eventualmente de encuentros (como los cumpleaños de Johana Vega), lo hace porque sus hijos son medio-hermanos de la legisladora.

“Si yo me fui a su cumpleaños fue por educación y por mis hijos. Mi relación con ella no es buena y te pueden decir acá todos”, afirmó la funcionaria.

La misma también negó que la legisladora haya tenido injerencia en su recategorización como “jefa”, la cual se produjo en octubre de 2023, cuatro meses después de que Vega asuma su banca.

“Yo no tengo designada ninguna jefatura, esa es simplemente la categoría. La recategorización ya se dio en la presidencia de (Carlos María) López López, yo ya estaba en la lista y lo que se esperó es el presupuesto del año siguiente para la asignación”, sostuvo.

Chávez refirió que fue funcionaria de Diputados desde 1999 hasta 2011, cuando fue nombrada tras concurso en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), hasta su traslado de vuelta a la Cámara Baja.

Lo que aparece en su DD.JJ.

Hay varios hechos que llamaron la atención con base en las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) presentadas por Juana Elizabeth Chávez, empezando que en solo tres meses, su patrimonio neto declarado pasó de G. 466.965.000 al 1 de octubre de 2023, a unos G. 1.406.965.000 al 18 de enero de 2024.

Respecto a dichos montos, la misma niega haber declarado dos vehículos por G. 80.000.000, una vivienda declarada en G. 860.000.000 y un monto por “muebles varios” por G. 200.000.000.

Si bien el periodo declarado difiere en tres meses, ambas DD.JJ. fueron presentadas con un día de diferencia.