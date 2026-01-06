Fortuna de la madrastra de Johana Vega creció 201% en solo 3 meses

Las declaraciones juradas de la madrastra de la diputada cartista Johana Vega, Juana Elizabeth Chávez Romero, quien figura como “jefa de departamento” en la Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC), presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR), registran llamativos datos entre los que se destaca un milagroso, vertiginoso y millonario aumento patrimonial en apenas 3 meses.

Según su declaración jurada al 1 de octubre de 2023, pero que fue presentada recién el 18 de enero de 2024, Chávez Romero reportó un patrimonio neto de G. 466.965.000. Informó a la Contraloría que no tiene inmuebles ni vehículos a su nombre, y su mayor patrimonio declarado es un lote de joyas (piedras preciosas y oro en bruto) por un total de G. 80.000.000, mobiliarios por G. 50.000.000, obras de arte por G. 10.000.000 y bienes sin especificar (declarados como “Otros”), por G. 200 millones.

Sin embargo, la madrastra de la legisladora cartista presentó otra declaración al día siguiente (19 de enero de 2024), pero con sus bienes actualizados, con lo que, supuestamente, sumó en los tres meses de diferencia con la de septiembre de 2023 un patrimonio neto de G. 940.000.000; es decir, para el 18 de enero de 2024, tres meses después de su declaración al 1 de octubre de 2023, su patrimonio neto se disparó a G. 1.406.965.000.

Esto implica un incremento patrimonial de 201%, según sus propias declaraciones juradas, en las cuales no consigna que haya habido omisiones involuntarias anteriores ni ninguna observación adicional.

Entre su nuevos activos se destaca una residencia –que compartiría con su esposo y padre de la diputada, Julián Vega Romero– ubicada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, y con valor declarado de G. 860.000.000. Respecto al inmueble, explica que se trata de un “bien familiar con usufructo vitalicio”.

Madrastra de Johana Vega, con dos vehículos

En estos tres meses también pasó de no tener ningún vehículo a reportar dos bastante ostentosos.

El primero es una camioneta Nissan Murano, modelo 2009, con valor declarado de G. 50.000.000 y que, según dijo, adquirió en 2019, pero que aun así omitió en su anterior declaración jurada.

Misma situación con un automóvil Mercedes Benz, modelo 2005, cuya línea no se especifica, pero cuyo valor declarado es de G. 30.000.000. En este caso, supuestamente fue adquirido en 2022, pero tampoco fue reportado previamente ante Contraloría.

Ambos vehículos, supuestamente, no fueron transferidos a nombre de Chávez Romero, ya que acotó como observación que siguen bajo “contrato privado”.

Algo que también llama la atención en las declaraciones juradas de la madrastra de Johana Vega es que, si bien tiene cuentas en tres entidades financieras (Bancos GNB y Continental y en la Coop. Mburicaó), reporta cero guaraníes depositados en ellas; sin embargo, “bajo el colchón”, es decir, en efectivo, reportó tener G. 50.000.000.

A todo esto hay que sumar que su único ingreso reportado es su salario en Diputados, donde cobra al mes G. 7.100.000 sin tener título terciario.

Diputada Vega intentó desligarse

Tras las publicaciones sobre el hecho de que su madrastra fue ubicada como funcionaria de la Cámara Baja, luego de que asumiera su banca, la diputada Johana Vega intentó desviar las críticas alegando que supuestamente ella no tuvo nada que ver en la designación.

“Mi madrastra, la señora Juana Elizabeth Chávez, se encuentra en la función pública desde hace aproximadamente 25 años. De los cuales fue contratada 10 años y después ingresó por concurso a ser nombrada y esa información se puede verificar en la función pública”, dijo a través de un comunicado.

Lo que omitió contar la diputada cartista es que su madrastra pasó a ganar más desde que ella asumió, ya que la designación como “jefa” en la Cámara Baja se dio en septiembre de 2023, y con ello, su salario pasó de G. 4.300.000 (agosto de 2023) a G. 7.100.000 a partir del mes siguiente.

Hasta ahora, tampoco se aclaró dónde cumple funciones la madrastra de la legisladora, ya que en los registros oficiales de la Cámara de Diputados aparece como comisionada al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), pero en dicho ente no hay registros de la presencia de la misma en la nómina de funcionarios.

“Chuleada” a la Contraloría

Tanto la diputada cartista Johana Vega como su pareja, el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, se encuentran en la mira de Contraloría, pero Jara está más comprometido, con graves acusaciones de presunta corrupción en su contra.

Por su parte, Vega tuvo incluso tiempo para intentar “chulear” a Contraloría, ya que durante el examen de correspondencia de bienes se deshizo de una propiedad a su nombre. La pareja pidió una prórroga para responder a las observaciones del ente de control.