Johana Vega se dio el lujo de ubicar a su “nepomadrastra” en Diputados

La diputada Johana Vega, que hace ostentación de viajes a Europa y Cancún (México), así como una fastuosa farra de cumpleaños con incluso concierto en vivo de la agrupación internacional de cachaca Grupo Azteka y otros lujos, demuestra una vida holgada junto a su pareja, el titular de Petróleos Paraguayos SA (Petropar), Eddie Jara, a tal punto que los enamorados están en la mira de la Contraloría General de la República (CGR).

Pese a estos antecedentes, Vega cargó sobre la espalda del castigado pueblo paraguayo un salario para su madrastra. Se trata de Juana Elizabeth Chávez Romero, esposa de su padre, Julián Agustín Vega Romero, quien según registros oficiales de Contraloría y de la Cámara de Diputados es funcionaria de la Cámara Baja desde septiembre de 2023, meses después de que asumió su banca.

Reporta hasta noviembre pasado (última planilla disponible) con cargo de “Jefa de departamento”, con un salario de G. 7.100.000, pese a que no registra tener título terciario.

En su declaración jurada ante la Contraloría afirma ser “estudiante” universitaria. Es parte de la camada de “nepobabies” que ingresaron a la Cámara de Diputados en 2023 de la mano del actual presidente, el cartista Raúl Latorre; sin embargo, recién ahora fue identificada.

No hay certeza de sus funciones

En la propia documentación oficial hay contradicción sobre el lugar donde supuestamente cumple funciones la “nepomadrastra” Chávez Romero, ya que para los registros de la Cámara de Diputados, la misma supuestamente se encuentra comisionada al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Sin embargo, en la planilla oficial del MIC Juana Elizabeth Chávez no aparece ni en la planilla específica de comisionados a la institución ni en la general, donde están incluidos todos los nombrados, contratados e incluso comisionados.

Si bien la misma figura como funcionaria del MIC hasta abril del 2023, cuando fue dada de baja por desvinculación, inmediatamente después ya aparece en Diputados, aunque con un salario menor (G. 4.300.000). Una vez que su hijastra asume su banca –en julio de 2023– su salario inmediatamente asciende a G. 7.100.000.

Para sumar a la contradicción documental, en su última declaración jurada ante Contraloría del 19 de enero de este año, la misma figura como “jefe de departamento” a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja.

Y como si algo faltara para abonar las dudas, en su Facebook señala que supuestamente es “asesora” en Diputados.

Otros parientes de Johana Vega en el Estado

Además de tener a su madrastra Juana Elizabeth Chávez en Diputados, la diputada cartista Johana Vega tiene otros parientes en la función pública, la mayoría de ellos ya ubicados antes que ella asumiera el cargo.

Es el caso de su hermano José Emilio Vega Insfrán, quien cobra G. 23.872.754 al mes siendo funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Su otro hermano y precandidato a intendente de Mariano Roque Alonso, Julián Vega Insfrán, cobra G. 23.351.105 como concejal de dicha ciudad del departamento Central.