Peña anuncia firma de contrato con empresa que va a reparar la ruta PY08

Este martes, Santiago Peña estuvo en el departamento de Presidente Hayes, muy cerca del puente Nanawa, que une ese departamento con el de Concepción, donde se realizó la prueba en pista del primer pavimento rígido del país.

Luego del acto habló con los medios de prensa y aseguró que mañana se firmará el contrato con la empresa ganadora de la licitación para la reparación de la ruta PY08, tramo que va desde la rotonda de la Calle 6.000 en Guajayvi (San Pedro) hasta Azote’y (Concepción).

También respondió a los reclamos de los pobladores de la zona y de quienes circulan por esa vía. “Es un reclamo genuino, es también nuestro reclamo, se había iniciado el proceso de licitación, estaba en periodo de protesta, ayer lunes se levantó eso y mañana se va a estar firmando (el contrato)”, sostuvo Peña.

Lea más: Mientras muere gente en la ruta PY08 por los baches, MOPC culpa a la burocracia

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que es una obra que no requiere un desembolso inicial y “seguramente” la empresa va a entrar a trabajar de manera inmediata.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Accidente de médico: Peña habla de adelantamiento indebido

En otro momento, el presidente se refirió a los accidentes que ocurren en las rutas del país. “Los accidentes, algunos, son como consecuencia de mal estado - de las rutas- y otras por imprudencia. Nosotros tenemos la filmación del último caso y fue un adelantamiento indebido y hoy estamos lamentando. Hay un desafío enorme por parte de la Agencia de Seguridad Vial de mejorar, es una preocupación constante que tenemos de cómo disminuir los accidentes en las rutas”, indicó.

Concepción - Vallemí, para este año

Santiago Peña también fue consultado sobre la ruta PY22, tramo Concepción- Vallemí, e informó que actualmente se cuenta con la financiación externa para esos trabajos.

“Estamos en los trámites finales, lanzado de licitación, nosotros creemos que este año 2026 se va a concretar, probablemente veamos los primeros metros, así como lo estamos haciendo aquí en el tramo Concepción- Pozo Colorado”, declaró ante la prensa.