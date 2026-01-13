Riera: donación de helicópteros de Brasil espera aprobación de Peña y el Congreso

El Gobierno de Brasil donó dos helicópteros ya desactivados por la Policía Federal a Paraguay y otros dos que ya no atienden las necesidades de la Marina de Guerra a Uruguay, según dos leyes sancionadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y publicadas este lunes en el Diario Oficial.

Se tratan de dos helicópteros modelo 412 Classic, del fabricante Bell Aircraft Corporation, según la información compartida desde el vecino país.

Los helicópteros, fabricados en 1982 y adquiridos por Brasil en el año 2000, son los más antiguos de la flota de la Policía Federal. El primero dejó de operar en 2011 y el segundo en 2014, luego de que expiraran sus certificados de aeronavegabilidad y la fuerza de seguridad decidiera no renovarlos.

Cada aeronave tiene capacidad para transportar hasta 11 pasajeros y una carga de hasta cinco toneladas, alcanzan una velocidad máxima de 228 kilómetros por hora y cuentan con una autonomía de vuelo de aproximadamente cuatro horas.

Riera: el proceso sigue en evaluación

El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que la donación forma parte de un proceso iniciado durante la gestión anterior y que recién pudo destrabarse tras superar obstáculos políticos.

Indicó que el presidente Santiago Peña le solicitó avanzar en las gestiones para una eventual concreción de la donación, por lo que se envió un equipo técnico para analizar la viabilidad de las aeronaves. Según el informe, la reparación de cada helicóptero representaría alrededor de un tercio de su valor comercial.

“Son Bell 412. En buen estado cuestan más de US$ 13 millones. Dejaron de ser mantenidos porque Brasil cambió a otros helicópteros con otras características. Envié a un equipo y repararlos salen US$ 3 a 4 millones, cada uno. Ellos pondrían en frontera y nosotros lo traeríamos a Asunción”, comentó.

Falta la aprobación del Ejecutivo y del Congreso

Riera aclaró que la donación aún debe ser aprobada por el Congreso Nacional y que aguarda la confirmación final del presidente de la República.

“Me falta la última palabra del presidente Peña y hacer unos trámites con el Congreso que está en receso. También hay cambio de ministro de Justicia en Brasil tras la renuncia de Ricardo Lewandowski”, dijo.

Helicópteros con uso civil y militar

El ministro detalló que se trata de helicópteros producidos por la firma Bell, aptos tanto para uso civil como militar.

“Es para uso civil y militar, tiene dos motores, tiene vuelos nocturnos, tiene condiciones meteorológicas críticas. Puede configurar hasta 14 pasajeros”, indicó.

Refuerzo clave para la Agrupación Aeropolicial

Riera resaltó que la incorporación de estas aeronaves es “vital” para la Policía Nacional, ya que permitiría duplicar la flota de la Agrupación Aeropolicial. Esta, actualmente, cuenta con solo dos helicópteros operativos, luego de que un tercero cayó en el Chaco en mayo del año pasado.

Asimismo, subrayó que de los 1.080 helicópteros producidos por Bell, casi la totalidad continúa en operación, lo que dificulta su adquisición en el mercado internacional.

Además de los dos helicópteros, Brasil también le donó a Paraguay seis blindados de combate modelo M108 y un puente montable de aluminio que pertenecían al Ejército.