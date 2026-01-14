Caja de Jubilaciones de Parlamentarios tiene “vuelo propio”, según Mignarro

La Caja de Jubilaciones de los Parlamentarios actualmente cuenta con 280 jubilados y pensionados, según detalló la titular del Consejo de la mencionada caja, Blanca Lila Mignarro.

De este número, son aproximadamente 160 jubilados y el resto pensionados, entre los que se encuentran viudos y viudas o algunos hijos menores de edad, precisó.

Sobre su funcionamiento detalló que se eliminó la jubilación con un solo periodo y de momento los senadores y diputados activos aportarían unos G. 9.000.000 mensuales. Otra propuesta que detalló es que ahora se busca una edad mínima de 65 años para formar parte del grupo, en lugar de 55, pero esto debería ser aprobado por el Congreso.

Incluso apuntó desconocer “por qué la molestia” o “por qué se traslada el foco a la Caja Fiscal”, ya que sostuvo que el Estado “no nos paga nuestra jubilación”.

“Tenemos vuelo propio”

Otro punto que mencionó la exlegisladora es que dentro de la caja “tenemos vuelo propio hasta el 2035, 2038″.

“Lo que hacemos es prestar dinero a los funcionarios de la Cámara, a los diputados, a los senadores; generamos nuestros recursos. Del Estado nada, tenemos un 7% que aporta el Estado a todas las cajas. Somos una caja como cualquier otra y si desaparece, saben muy bien qué va a ocurrir, van a ir a la Caja Fiscal”, agregó.

También precisó que los exsenadores Juan Carlos “Calé” Galaverna y Blas Llano serían los que más dinero reciben de la caja con un monto cercano a G. 20 millones.

Finalmente, en lo que refiere al ámbito político, la exlegisladora aseguró que apoyará la candidatura de Soledad Núñez para la intendencia de Asunción y sobre el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) dijo que “estamos mal” y que le “duele” lo que ocurre.

