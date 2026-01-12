Iramain acusa al Gobierno de maquillar la realidad y exige eliminar la jubilación parlamentaria privilegiada

El senador Ignacio Iramain habló sobre las polémicas recientes en torno a declaraciones del presidente Santiago Peña, respecto a los “tips” para tener dinero en el bolsillo. Afirmó en ese sentido que el actual Gobierno “se caracteriza sobre todo por el marketing político” y que existe una estrategia deliberada para “disfrazar la realidad y maquillar la contabilidad” con el objetivo de mostrar equilibrio fiscal ante organismos internacionales.

“El país no vive la realidad que se muestra. Se maquilla la contabilidad para aparentar equilibrio fiscal”, afirmó el legislador. Agregó que la filosofía de Santiago Peña, de no pagar colegios privados para tener más plata en el bolsillo, se replica en toda la administración pública.

Resaltó que el Estado mantiene millonarias deudas con proveedores y que, con ello, se cumplen “metas financieras”. Dijo que evidentemente “si uno no paga sus cuentas, va a tener más dinero”.

A su criterio, la ciudadanía está sintiendo el impacto económico de las políticas públicas. “La gran mayoría de los paraguayos dicen que no llegan a fin de mes”, señaló.

Educación sin calidad y “restaurantes” bajo el mango

En su crítica al modelo de gestión, Iramain también cuestionó la política educativa. Señaló que muchas escuelas públicas funcionan hoy más como espacios de alimentación que de aprendizaje.

“Se han convertido en restaurantes al aire libre, debajo de los mangos, sin comedor ni cocina, como corresponde”, expresó.

Indicó que el aumento de alumnos en escuelas públicas responde a la pérdida del poder adquisitivo de las familias y advirtió que, sin una apuesta real por la calidad educativa, el país seguirá estancado. “No tenemos un modelo de país, no sabemos qué es lo que queremos”, afirmó.

Reforma de la caja fiscal: “una bomba de tiempo”

En otro momento, habló respecto a la reforma de la caja fiscal impulsada por el Gobierno. “Esto no es una reforma, es un ajuste como los que ya se hicieron antes. Es patear el problema para adelante, no resolverlo”, cuestionó.

Advirtió que el sistema previsional es financieramente insostenible y lo calificó como “una bomba de tiempo” que terminará explotando si no se encara una transformación racional del modelo. A su entender, el Ejecutivo carece de ideas y capacidad de gestión para afrontar el desafío. “No hay ni ideas ni capacidad de ejecución”, sostuvo.

Jubilación parlamentaria: “Sin privilegios, como cualquier ciudadano”

En ese contexto, también criticó el sistema de la caja parlamentaria. Señaló que este tipo de sistemas de privilegio ya fueron eliminados en muchos países por ser insostenibles y socialmente injustos. Sin embargo, dijo que teme que en Paraguay ni se permita el debate.

“Los parlamentarios deben jubilarse con las mismas exigencias que el resto de la población: mismos años de aporte, mismos aportes y sin privilegios”, expresó. Agregó que en otros países, lo máximo que se concede tras dejar el cargo es un subsidio temporal de transición de un año, pero no una jubilación vitalicia especial.

Señaló además que la falta de estudios actuariales demuestra la mala gestión de las cajas jubilatorias. “Por eso las cajas están fundidas, porque no hicieron lo que correspondía”, afirmó.

Finalmente, el legislador sostuvo que el país está siendo conducido sin planificación estratégica ni política de Estado. Criticó que el Congreso actúe como “escribanía del Poder Ejecutivo” y denunció que las decisiones se toman sin debate real.