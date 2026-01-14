Esto dice la Contraloría sobre publicación de edición de lujo del libro de Camilo Benítez

Con la firma como autor del contralor Camilo Benítez Aldana se publicó un libro titulado “Por qué hicimos lo que hicimos, legado de una transformación”. Es una edición de lujo de un libro de estilo “coffee table book”, con tapa dura, sobrecubierta con solapas, impreso en papel ilustración mate de alto gramaje y lomo cosido.

A lo largo de sus 253 páginas muestra más de veinte retratos del contralor, ya sea dando discursos, siendo condecorado o en viajes internacionales, y añade un compendio de mensajes, discursos y hasta una entrevista periodística al funcionario.

La publicación está divida en seis “ejes” que hacen referencia a su “gestión transformadora”, desarrollada entre el 2019 y el 2025.

¿Quién financió la publicación? ¿Por qué no consigna información que permita su trazabilidad? ¿Por qué ni siquiera incluye el ISBN (International Standard Book Number), que es un identificador numérico único de 13 dígitos que clasifica libros para su gestión comercial, bibliotecas y lectores?

Dinero de la Contraloría, parientes y amigos

Antes de publicar un artículo al respecto, ABC envió una serie de preguntas al contralor Camilo Benítez, quien las derivó a la Dirección de Comunicación de la Contraloría el viernes 9 de enero. Hoy, la institución contestó a las dudas referentes al material.

Según la Dirección General de Planificación e Informes de la Contraloría General de la República a cargo de Adriana Hug de Belmont, la publicación del material sobre los seis años de gestión del contralor general “corresponde a una memoria institucional elaborada como ejercicio de rendición de cuentas, en cumplimiento de los principios de transparencia y buen gobierno que rigen a la institución”.

También afirma que la CGR publica de manera anual y en línea una memoria de gestión como parte de su rendición de cuentas, aunque en esta ocasión se optó por presentar una memoria consolidada de los últimos seis años en consideración a la finalización del Plan Estratégico Institucional, cuyo cierre es este año.

Hug de Belmont, se imprimieron 200 ejemplares y de este número, 103 unidades fueron financiadas con presupuesto institucional por un monto de G. 12.392.239, mientras que los 97 ejemplares restantes, por un total de G. 11.670.361, serían costeados “por familiares y amigos del contralor general”, al igual que por algunos directores de la institución.

“La publicación no cuenta con ISBN por tratarse de una memoria institucional y no de un libro comercial. No está destinada a la venta y fue distribuida a parlamentarios, medios de comunicación y puesta a disposición de la ciudadanía a través del sitio web oficial de la Contraloría”, alegan.

Como carece de toda información de referencia, más allá del nombre del autor, se desconoce oficialmente la editorial responsable, la imprenta, el año de publicación, la tirada y la atribución de derechos.

Finalmente, sostienen que el “documento reúne de manera sistemática los principales hitos, auditorías y avances tecnológicos desarrollados por la CGR entre los años 2019 y 2025″ con el objetivo de “reafirmar” el compromiso que tiene la Contraloría.