Elección en CDE: “Contralor quedó como un payaso y sometido”, dice diputado

El diputado Raúl Benítez indicó que está “feliz y enojado” con el triunfo de Daniel Pereira Mujica (YoCreo) como intendente de Ciudad del Este, para concluir el periodo dejado por el destituido Miguel Prieto.

“Estoy feliz por el mensaje claro que dieron los esteños en las urnas con el triunfo de Dani. Sin embargo, por otro lado, tengo un enojo porque se demostró que la intervención forzada y la destitución de Miguel Prieto solo sirvió para someterle a la ciudadanía, a toda una ciudad a un estrés por capricho de un clan", dijo Benítez.

El parlamentario agregó que la ciudadanía salió a votar para demostrar que no quiere en la municipalidad, ni en la ciudad al “clan Zacarías”.

“El domingo se demostró que esto que se gestó en un quincho en Asunción no partió de un sentimiento popular, sino que partió en la decisión entre cinco angurrientos. No se puede someter a toda una ciudad por la decisión de un grupo de irresponsables. De un clan que todavía no comprende que no se les quiere en la municipalidad y menos en la ciudad”, agregó el diputado.

Raúl Benítez indicó que los esteños demostraron que están cansados de la forma prebendaria de hacer política que tienen los colorados.

“Intentaron imponer su aplanadora abusiva, pero la gente habló, se fue a votar y envió un mensaje fuertísimo a una forma arcaica de hacer política. El domingo a este clan se les demostró que ya no se les quiere en la ciudad, y no se les quiere tomando decisiones”, dijo el diputado opositor.

Contralor un payaso

Por otro lado, el diputado Raúl Benítez cuestionó duramente al contralor General de la República Camilo Benítez, quien en un hecho poco común, solicitó la intervención de la Municipalidad del Este, sin tan siquiera existir un pedido de la Junta Municipal, por someterse a la exigencia del cartismo para perseguir a un intendente opositor.

“Matamos la Contraloría General y las herramientas de control, porque tenemos un contralor entregado, sometido, irresponsable y payaso, por que así quedó después del domingo”, puntualizó Benítez.