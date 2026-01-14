Mientras plantean invitar a ministros de la Corte por mafia de pagarés, aliados de Latorre farrean

Para la sesión de la fecha, está invitado el presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”, senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) para el análisis, aunque el presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka (ANR, independiente) adelantó que planteará invitar a los ministros de la Corte por este tema.

Soroka señaló que para él lo principal a definir hoy es “que los colegas resuelvan sí o no, que vengan los ministros de la Corte acá a decirnos cómo va a avanzar esa ley que fue promulgada o va a ser letra muerta. Porque ¿de qué sirvió hacer toda la ley si después va a ser letra muerta otra vez? tienen que venir acá, tienen que dar explicaciones”.

Lea más: Mafia de los pagarés: abogado cuestiona suspensión condicional y advierte de “blanqueo”

Pese a que el senador colorado le imprimió un fuerte tono de claro reclamo a los ministros de la Corte por este caso de la “Mafia de los pagarés” que estiman afecta a unas 17.000 víctimas, la convocatoria sería en tono de “invitación” ya que la Comisión Permanente del Congreso no tiene potestad de obligar la concurrencia.

Caso “mafia de pagarés” duerme en la Corte

Pese a reiterados pedidos de asociaciones de víctimas de la “Mafia de los pagarés”, duerme desde finales del año pasado en el Congreso un pedido de juicio político contra los nueve ministro de la Corte, que claramente no cuenta con el respaldo de la mayoría cartista que impera en el Congreso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De hecho, varios presuntos implicados siguen codeándose campantemente con altos referentes del cartismo, como es el caso del ujier Alfredo René Benítez, que había sido imputado y luego beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento por “colaborar” con la justicia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Mafia de los pagarés: en dos días, jueza de Paz anuló 33 juicios ejecutivos

Este participó hace unos días del festejo del cumpleaños del presidente de Diputados, el cartista Latorre, donde aparece en fotos con otros seccionaleros y dirigentes (por cierto varios de ellos bien ubicados en cargos en el Congreso).

Al menos 6 ministros de la Corte también tendrían rango de “intocables”, los mismos que participaron de la reunión secreta con Santiago Peña en diciembre pasado.