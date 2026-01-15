Colorados buscan “recuperar” Mariano Roque Alonso

El Partido Colorado presenta en la ciudad dos candidatos. Por un lado, el movimiento Honor Colorado postula al concejal Julián Vega, hermano de la cuestionada diputada Johana Vega (ANR-HC).

En tanto que el movimiento Fuerza Republicana, que encabeza el exvicepresidente Hugo “Toro” Velázquez, presentó al concejal Ángel Marecos como precandidato a intendente.

Mientras que el oficialismo roquealonseño presenta al diputado Marcelo Salinas (liberocartista), esposo de la actual intendenta Carolina Aranda como candidato único por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Esta no es la primera vez que Salinas se postula a las municipales, sin embargo, nunca llegó a ocupar el sillón municipal.

Su esposa debe dejar el cargo en noviembre de este año cuando concluya su mandato, luego de dos periodos.

La administración de Aranda es muy cuestionada debido a la desidia, su constante coqueteo con el cartismo y las denuncias por supuesto hechos de corrupción municipal no comprobados.

La ciudad se encuentra en malas condiciones con caminos intransitables, minado de baches y agua servida.

La Contraloría General de la República detectó supuestos hechos de corrupción durante la pandemia que siguen sin ser aclarados por Aranda.