Piden datos del conflicto del IPS con los navieros

El diputado Miguel Martínez (PLRA), pese a no integrar la Comisión Permanente del Congreso, asistió a la primera sesión para presentar un pedido de informes y justificar sus motivos.

En el documento se piden los datos al IPS sobre reclamos jubilatorios de asegurados del sector marítimo y la intervención del Tribunal de Cuentas.

Recordemos que en diciembre último, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, ordenó el secuestro de la documentación administrativa en poder de la previsional, debido al incumplimiento reiterado de órdenes judiciales relacionadas con el reclamo de capitanes navieros por el pago total de sus jubilaciones.

Lea más: Abogado de navieros acusa a asesor jurídico de IPS de tener “actitud rebelde”

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La medida fue adoptada luego de que el IPS desoyera dos requerimientos formales de remisión de antecedentes administrativos, vinculados al proceso judicial iniciado hace años por los marinos, quienes exigen percibir sus jubilaciones sin el tope impuesto por ley (diez salarios mínimos: G. 28.990.480) y declarado inconstitucional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según consta en el expediente, el primer pedido de remisión de documentos fue del 27 de octubre de 2025.

Al no obtener respuesta, el Tribunal reiteró la orden el 4 de diciembre pasado. Ante la falta de cumplimiento, se dispuso como medida el secuestro de los antecedentes administrativos.

Lea más: Tribunal manda secuestrar documentos del IPS por reclamo jubilatorio de marinos

El conflicto tiene como trasfondo el reclamo de 26 capitanes navieros que exigen el pago íntegro de sus jubilaciones, amparados en una acción de inconstitucionalidad favorable dictada en noviembre de 2024, que dejó sin efecto el tope aplicado por el IPS.

La Corte Suprema de Justicia argumentó que los marinos debían percibir su jubilación de acuerdo a los montos que habían aportado al IPS, a pesar de pasar el tope de pago permitido porque la previsional había descontado sumas mayores a las que le estaba permitido durante toda su vida laboral activa.

Los navegantes podrían percibir sus jubilaciones de acuerdo con los salarios que en su momento recibían, que oscilaban entre G. 40 millones y G. 60 millones, a pesar de que el tope para el pago de jubilaciones permitido por el IPS en ese entonces era de G. 20 millones.

En próxima reunión de la Permanente

El pedido del diputado no fue tratado ayer durante la sesión, pero el presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka (ANR-independiente), confirmó que será analizado el próximo 28 de enero.