Acuerdo UE-Mercosur: “Deja un sabor amargo”, dice Peña sobre ausencia de Lula

Hoy, tras más de 25 años de negociaciones, se firmó el acuerdo entre el Mercosur y la UE, en Asunción, específicamente en la sede del Banco Central del Paraguay (BCP). Como parte de la ceremonia, el presidente de la República, Santiago Peña, brindó declaraciones.

El mandatario fue consultado por la prensa sobre la ausencia de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, y primeramente contestó que la ausencia “deja un sabor amargo”, pero luego aparentemente quiso bajar de tono su idea y apuntó que “lastimosamente deja un sabor agridulce”.

“No podemos desconocer y no ser justos en no reconocer el liderazgo que ha tenido el presidente (Lula) en llevar adelante las negociaciones. Él ha puesto un enorme empuje; puedo decir que este acuerdo no se estaría firmando en Asunción si no fuese por el trabajo y dedicación que hizo el presidente Lula. Nos hubiese encantado que él esté acá, lastimosamente no se pudo, pero de ninguna circunstancia deja de permitirnos a nosotros valorar este gran momento”, agregó.

Asimismo, apuntó que el brasileño es “un amigo personal suyo” y mantiene una “relación personal muy buena con él”, pero por cuestiones de agenda en Brasil en época electoral, el vecino país estuvo representado por su canciller Mauro Vieira. “Prefiero ser una persona que entiende a un compañero; por supuesto, mencionar que sentimos profundamente su no presencia acá, pero no hay nada más que eso”, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El desafío para Paraguay con el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Peña apunta a “nuevos horizontes”

Otro punto que mencionó Peña, en compañía de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, es que como paraguayo siente una “enorme emoción” con el acuerdo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Como paraguayo siento una enorme emoción, ya que en este mismo lugar, hace 35 años, se firmó el Tratado de Asunción que dio vida al Mercosur”, recordó.

En lo que refiere a cómo continuar luego de la firma del acuerdo, el mandatario sostuvo que todo se concentra en una “enorme apertura hacia la integración comercial” con “nuevos horizontes” como Indonesia, Vietnam o Canadá.

“Acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, estamos mirando un acuerdo con Japón, con Corea del Sur, estamos mirando a los países de Asia con una gran intención, por supuesto más allá de China, que es un socio estratégico para todos los países de América Latina”, precisó.

Lea más: Von der Leyen: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”